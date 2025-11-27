Izan Merino vuelve a entrenarse al margen y es duda para el partido frente al Valladolid
El canterano del Málaga recibió un golpe en la cara que le abrió la ceja y a pesar de que pudo seguir jugando, no se ha ejercitado con el grupo en toda la semana y su presencia en el encuentro del sábado es una incógnita
Málaga
Jueves, 27 de noviembre 2025, 18:09
Izan Merino volvió a entrenarse al margen con sus compañeros lesionados (Juanpe, Darko Brasanac, Aarón Ochoa y Dorrio, y los lesionados de larga duración, que ... son Luismi, Ramón y Álex Pastor) y su presencia en el duelo del sábado en Valladolid comienza a correr peligro. El joven medio centro chocó con un futbolista del Mirandés el pasado domingo, lo que le provocó que se abriera la ceja y se le colocaran ocho puntos de sutura.
Terminó aquel partido, con un vendaje alrededor de su cabeza, y cuajó un brillante encuentro, pero esta semana no ha participado en ningún entrenamiento (este era el penúltimo) y ahora mismo tiene muchos números para sumarse a la ya muy larga lista de bajas del Málaga para el próximo encuentro.
La buena noticia es que Moussa volvió a entrenar, aunque de nuevo de forma parcial, con el resto de sus compañeros. El defensa maliense continúa dando pasos hacia adelante en su recuperación, aunque todo parece indicar que su regreso a la competición se producirá a partir del mes de enero. Su vuelta no corre prisa, ya que hay cuatro zagueros en liza, por lo que probablemente no se asuman riesgos ni se acortarán los plazos para su retorno.
