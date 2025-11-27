Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Izan Merino se dirige al interior de las instalaciones en el entrenamiento del miércoles. Marilú Báez

Izan Merino vuelve a entrenarse al margen y es duda para el partido frente al Valladolid

El canterano del Málaga recibió un golpe en la cara que le abrió la ceja y a pesar de que pudo seguir jugando, no se ha ejercitado con el grupo en toda la semana y su presencia en el encuentro del sábado es una incógnita

Jorge Garrido

Jorge Garrido

Málaga

Jueves, 27 de noviembre 2025, 18:09

Comenta

Izan Merino volvió a entrenarse al margen con sus compañeros lesionados (Juanpe, Darko Brasanac, Aarón Ochoa y Dorrio, y los lesionados de larga duración, que ... son Luismi, Ramón y Álex Pastor) y su presencia en el duelo del sábado en Valladolid comienza a correr peligro. El joven medio centro chocó con un futbolista del Mirandés el pasado domingo, lo que le provocó que se abriera la ceja y se le colocaran ocho puntos de sutura.

diariosur Izan Merino vuelve a entrenarse al margen y es duda para el partido frente al Valladolid

Izan Merino vuelve a entrenarse al margen y es duda para el partido frente al Valladolid