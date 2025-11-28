Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Izan Merino, en un entrenamiento reciente. Ñito Salas

Izan Merino y Aarón Ochoa se entrenan con el grupo en la última sesión antes de viajar a Valladolid

El medio centro sufrió un duro golpe en el rostro que le abrió la ceja y existía cierto temor con respecto a si saltaban los puntos; el medio punta recibió otro con Irlanda sub-19

Jorge Garrido

Jorge Garrido

Málaga

Viernes, 28 de noviembre 2025, 13:03

Comenta

Dos buenas noticias para el Málaga antes de viajar a Valladolid. Tanto Izan Merino, que frente al Mirandés recibió un golpe en la cara al ... chocar con un rival y abrirse la ceja (completó el encuentro con un vendaje alrededor de su cabeza), como Aarón Ochoa, que sufrió un golpe en el primer partido con Irlanda sub-19, se entrenaron con el grupo en la última sesión.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El asesino confeso de Campillos: «Sus compañeros dicen que ya les había anunciado que no iría a trabajar el día del crimen»
  2. 2 El autor confeso del crimen de Campillos tuvo un altercado en el pueblo con un expresidiario
  3. 3 Crimen machista en Campillos: la investigación apunta a una muerte por asfixia
  4. 4 Las amigas de Concha: «El fin de semana lo dejó, pero él no quiso salir de la casa de su padre»
  5. 5

    Los funcionarios recibirán en diciembre una paga de casi 1.000 euros de media por la subida
  6. 6 El Supremo obliga a las empresas a abrir una negociación con los trabajadores que soliciten adaptar su jornada para conciliar
  7. 7

    La Junta abre la puerta a que Málaga pueda crecer por encima de la Ronda Este
  8. 8

    Ábalos y Koldo, a prisión por la trama corrupta que cerca al Gobierno
  9. 9 El autor confeso del crimen de Campillos tuvo un altercado en el pueblo con un expresidiario
  10. 10 Retiran una popular sopa vendida en Andalucía por la presencia de piezas de metal y caucho

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Izan Merino y Aarón Ochoa se entrenan con el grupo en la última sesión antes de viajar a Valladolid

Izan Merino y Aarón Ochoa se entrenan con el grupo en la última sesión antes de viajar a Valladolid