Izan Merino y Aarón Ochoa se entrenan con el grupo en la última sesión antes de viajar a Valladolid

Dos buenas noticias para el Málaga antes de viajar a Valladolid. Tanto Izan Merino, que frente al Mirandés recibió un golpe en la cara al ... chocar con un rival y abrirse la ceja (completó el encuentro con un vendaje alrededor de su cabeza), como Aarón Ochoa, que sufrió un golpe en el primer partido con Irlanda sub-19, se entrenaron con el grupo en la última sesión.

Antes del entrenamiento compareció Funes, y aseguró que se apurarán todas las opciones para que Merino asista a Valladolid: «Vamos a agotar todas las posibilidades, no queremos renunciar a que esté. En esa posición en concreto estamos muy mermados. En el eje no somos muchos». El temor reside en que la herida pueda reabrirse: «Ha hecho ejercicios específicos esta semana. Queremos asegurarnos de que la herida no esté demasiado fresca como para que se vuelva a abrir».

Continuaron al margen Dorrio, Brasanac (se sometió a una artroscopia para examinar sus molestias en la rodilla derecha), Juanpe, Luismi, Ramón y Álex Pastor, bajas seguras para el partido del sábado en el Estadio José Zorrilla.