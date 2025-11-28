Izan Merino y Aarón Ochoa se entrenan con el grupo en la última sesión antes de viajar a Valladolid
El medio centro sufrió un duro golpe en el rostro que le abrió la ceja y existía cierto temor con respecto a si saltaban los puntos; el medio punta recibió otro con Irlanda sub-19
Málaga
Viernes, 28 de noviembre 2025, 13:03
Dos buenas noticias para el Málaga antes de viajar a Valladolid. Tanto Izan Merino, que frente al Mirandés recibió un golpe en la cara al ... chocar con un rival y abrirse la ceja (completó el encuentro con un vendaje alrededor de su cabeza), como Aarón Ochoa, que sufrió un golpe en el primer partido con Irlanda sub-19, se entrenaron con el grupo en la última sesión.
Antes del entrenamiento compareció Funes, y aseguró que se apurarán todas las opciones para que Merino asista a Valladolid: «Vamos a agotar todas las posibilidades, no queremos renunciar a que esté. En esa posición en concreto estamos muy mermados. En el eje no somos muchos». El temor reside en que la herida pueda reabrirse: «Ha hecho ejercicios específicos esta semana. Queremos asegurarnos de que la herida no esté demasiado fresca como para que se vuelva a abrir».
Continuaron al margen Dorrio, Brasanac (se sometió a una artroscopia para examinar sus molestias en la rodilla derecha), Juanpe, Luismi, Ramón y Álex Pastor, bajas seguras para el partido del sábado en el Estadio José Zorrilla.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión