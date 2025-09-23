La impaciencia en Segunda División: segundo entrenador destituido tras seis jornadas Raúl Llona, técnico de la Cultural Leonesa, fue despedido y se une a Johan Plat, del Castellón, en la lista de técnicos destituidos en la categoría de plata, que la temporada pasada fue de 16 entrenadores

Raúl Llona, durante el partido de este fin de semana frente al Castellón.

Jorge Garrido Málaga Martes, 23 de septiembre 2025, 10:43 Comenta Compartir

La impaciencia de los clubes en Segunda División está a la orden del día. Tras comienzos un tanto negativos, las entidades a menudo buscan dar ... un golpe de efecto y deciden cambiar de técnico. Ya ocurrió la pasada jornada en el Castellón, que destituyó a Johan Plat, y ahora ha sucedido en la Cultural Leonesa, que ha prescindido de Raúl Llona. El conjunto castellanoleonés suma cuatro puntos (una victoria, un empate y cuatro derrotas) y es vigésimo. Es uno de los equipos recién ascendidos a Segunda, con Llona como el entrenador artífice de este ascenso.

Su último duelo fue, precisamente, una derrota ante el otro equipo que había despedido a su entrenador, el Castellón, por 1-3 en el Reino de León. El preparador riojano, como estipula la normativa de la RFEF, no podrá dirigir a otro club español esta misma temporada. Así las cosas, la Segunda División se cobra su segunda víctima en los banquillos, ambas de forma muy prematura, ya que la competición todavía se encuentra en una fase incipiente.

