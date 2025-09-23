Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Raúl Llona, durante el partido de este fin de semana frente al Castellón. CULTURAL Y DEPORTIVA LEONESA

La impaciencia en Segunda División: segundo entrenador destituido tras seis jornadas

Raúl Llona, técnico de la Cultural Leonesa, fue despedido y se une a Johan Plat, del Castellón, en la lista de técnicos destituidos en la categoría de plata, que la temporada pasada fue de 16 entrenadores

Jorge Garrido

Jorge Garrido

Málaga

Martes, 23 de septiembre 2025, 10:43

La impaciencia de los clubes en Segunda División está a la orden del día. Tras comienzos un tanto negativos, las entidades a menudo buscan dar ... un golpe de efecto y deciden cambiar de técnico. Ya ocurrió la pasada jornada en el Castellón, que destituyó a Johan Plat, y ahora ha sucedido en la Cultural Leonesa, que ha prescindido de Raúl Llona. El conjunto castellanoleonés suma cuatro puntos (una victoria, un empate y cuatro derrotas) y es vigésimo. Es uno de los equipos recién ascendidos a Segunda, con Llona como el entrenador artífice de este ascenso.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Así cazó al sospechoso de abusar de su hija de 17 años en un tren de Málaga: «Se me pasó de todo por la cabeza»
  2. 2

    «Nos estafaron casi 25.000 euros en 2021 para la entrada de una casa y aún no hemos recuperado el dinero»
  3. 3 Descubren en Teba un dolmen de más de 5.000 años, uno de los mejor conservados de Andalucía
  4. 4

    Un nuevo barrio toma forma en Málaga: así es el cambio radical de los suelos de Amoniaco
  5. 5 Condenan a los padres de la bebé a la que quemaron el 42% del cuerpo con agua hirviendo: 16 años de cárcel para él y 4 para ella
  6. 6 Evacuado al Hospital Regional de Málaga un hombre tras sufrir un accidente con un paramator en la playa de Benajarafe
  7. 7 75 euros por una foto, 55 por un autógrafo: ¿Qué artistas cobrarán en la San Diego Comic-Con Málaga?
  8. 8

    La Junta da luz verde al aumento de altura de tres hoteles en el Centro de Málaga
  9. 9 La novedad en las citas médicas del SAS que llegará a tu móvil desde este lunes
  10. 10 Andalucía arranca la campaña de vacunación de la gripe: estas son las fechas y grupos de riesgo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur La impaciencia en Segunda División: segundo entrenador destituido tras seis jornadas

La impaciencia en Segunda División: segundo entrenador destituido tras seis jornadas