Huijsen: «Mi sueño era debutar en La Rosaleda, pero ya llegará»

El malagueño Dean Huijsen es el nombre de moda en el fútbol europeo. Su brillante temporada con el Bournemouth y su recientes actuaciones con la ... selección española en la eliminatoria de la Nations League frente a Países Bajos, lugar de nacimiento del central, no ha pasado inadvertida para los 'gigantes' europeos, y su traspaso este verano suena cada vez más fuerte, en el que el Málaga podría recibir una importante cantidad de dinero por el mecanismo de solidaridad.

Huijsen, que llegó con 5 años a Marbella y se formó en las categorías inferiores del Málaga, nunca esconde su sentimiento malaguista. Es más, en casi todas las entrevistas que concede lo reivindica. En la más reciente, en 'Los Amigos de Edu', el canterano blanquiazul explicó que «mi sueño era debutar en La Rosaleda, pero ya llegará, ojalá». Edu Aguirre preguntó si desea jugar con el Málaga algún día, a lo que Huijsen respondió que «me encantaría. Al final de mi carrera, si puedo y ellos me quieren, lo haré. No sé cómo se dará la situación pero sería cumplir un sueño».

La 'fiebre' blanquiazul de Huijsen, según explica el defensa, comenzó cuando este tenía «nueve o diez años. Cuando el Málaga jugó la Champions, yo tenía siete años. Todavía era muy pequeño y no me enteraba de mucho. Ahora sigo siendo muy malaguista, pero antes estaba loco por el Málaga. En Nochevieja o Nochebuena, me ponía un traje y me pegaba un escudo del Málaga. Y en la foto de familia, posaba con el balón del Málaga. Tenía mi cuarto con las paredes pintadas de blanco y azul por el Málaga».

Acerca de su llegada al Málaga y su formación como futbolista, Huijsen relató que «yo empecé jugando en el equipo de mi barrio, de delantero, porque mi padre fue delantero y él quería que yo también lo fuera. Un entrenador me pasó a central, y ahí destacaba, y al año siguiente me fichó el Málaga. En infantiles, crecí 18 centímetros, y pasé un tiempo malo porque era muy descoordinado, porque no estaba acostumbrado a mi cuerpo. Ya en cadete de primer año y de segundo año pegué un salto de nivel porque ya me acostumbré a jugar con mi 'nuevo' cuerpo». Huijsen llegó a ejercitarse en alguna ocasión con el primer equipo del Málaga de la mano de Pellicer, cuando el zaguero tenía unos 15 años, y con 16 puso rumbo a la Juventus.