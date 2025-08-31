Horario y dónde ver en televisión el partido del Málaga ante Las Palmas

Dos partidos de Liga, ambos en La Rosaleda, que se han saldado con un empate y un triunfo (1-1 frente al Eibar y 1- ... 0 ante el filial de la Real Sociedad). Ahora, el Málaga juega su primer duelo liguero de la temporada como visitante. Lo hace ante Las Palmas en el Estadio de Gran Canaria.

Los hombres de Pellicer llegan con 'la flechita para arriba' si se habla de resultados, pues la victoria ante la Real B, especialmente por la manera en la que se produjo (la 'chilena' antológica de Rafa en el 86). Pero las dos bajas importantes que ha sufrido en apenas dos semanas (la de Luismi en el estreno liguero, que le tendrá en el dique seco varios meses y la triada de Álex Pastor, el central más en forma del equipo, en un entrenamiento) merman de manera significativa al cuadro malaguista, que aguarda ahora a las últimas horas del mercado para acometer un refuerzo de última hora para alguna de esas posiciones, o las dos.

El conjunto 'pío-pío', como equipo recién descendido de Primera que es, parte como un favorito al ascenso. Es un equipo muy distinto al de las últimas temporadas en la élite. La llegada de Luis García al banquillo canario ha supuesto un cambio drástico en la idea de juego, apostando por una mayor solidez defensiva y rápidas transiciones, y están surtiendo efecto en los primeros dos compromisos (un empate a uno frente al Andorra y una victoria por 1-3 en Córdoba). Suma los mismos puntos que el Málaga, cuatro.

El Las Palmas-Málaga (domingo, 19.30 horas, horario peninsular) se podrá ver a través del canal Liga Hypermotion TV y Fútbol 2, a los que se puede acceder por múltiples plataformas y operadores: Movistar, Orange, Vodafone, Digi TV, DAZN, Prime Video (contratando el paquete de La Liga Hypermotion y una cuenta Prime), Yoigo, MásMóvil, Virgin Telco, Euskaltel, Finetwork, 7Play, PTV Telecom, Populoos, Cableworld y Olin.