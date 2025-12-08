Horario y dónde ver en televisión el Málaga-Zaragoza

Tras el descalabro en la Copa del Rey en Talavera de la Reina (2-1), el Málaga vuelve a la Liga, donde todavía no conoce ... la derrota bajo el mando de Juan Francisco Funes (una victoria por 3-2 ante el Mirandés en casa y un empate a uno en Valladolid). Recibe este lunes (el primer partido que juega como local en lunes) al Zaragoza, otro club histórico en horas bajas (13 temporadas sin estar en Primera División) y que, a pesar de llegar lanzado al encuentro en La Rosaleda con tres victorias seguidas, continúa colista en Segunda con 15 puntos.

Los hombres de Funes ocupan la decimocuarta plaza con 19 puntos, sólo uno sobre la zona de descenso y seis de la sexta plaza, por lo que un triunfo podría suponer un salto de entidad en la tabla. El Málaga se encuentra en un amplio pelotón de equipos en la parte intermedia de la clasificación, en la que hay once clubes en sólo tres puntos de diferencia.

Este Málaga-Zaragoza (lunes, 20.30 horas), se podrá ver a través de los canales La Liga Hypermotion TV y en abierto por TEN TV, Gol Televisión y Aragón TV, a los que se puede acceder a través de distintas plataformas y operadores como Movistar, Orange, Vodafone, Digi TV, DAZN, Prime Video (contratando el paquete de La Liga Hypermotion y una cuenta Prime), Yoigo, MásMóvil, Virgin Telco, Euskaltel, Finetwork, 7Play, PTV Telecom, Populoos, Cableworld y Olin.