La Rosaleda, en una imagen reciente. Salvador Salas

Horario y dónde ver en televisión el Málaga-Zaragoza

El cuadro blanquiazul busca resarcirse del batacazo copero del miércoles en Talavera con un triunfo ante un rival que llega lanzado aunque continúa colista

Jorge Garrido

Jorge Garrido

Málaga

Lunes, 8 de diciembre 2025, 11:40

Tras el descalabro en la Copa del Rey en Talavera de la Reina (2-1), el Málaga vuelve a la Liga, donde todavía no conoce ... la derrota bajo el mando de Juan Francisco Funes (una victoria por 3-2 ante el Mirandés en casa y un empate a uno en Valladolid). Recibe este lunes (el primer partido que juega como local en lunes) al Zaragoza, otro club histórico en horas bajas (13 temporadas sin estar en Primera División) y que, a pesar de llegar lanzado al encuentro en La Rosaleda con tres victorias seguidas, continúa colista en Segunda con 15 puntos.

