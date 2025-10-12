Horario y dónde ver el Málaga-Deportivo

Cuatro derrotas consecutivas, una racha que el Málaga jamás había vivido con Sergio Pellicer en el banquillo. Estos resultados se explican en gran medida (que ... no completamente) por la ingente cantidad de bajas que padece el equipo, y que están privando al técnico de disponer de su plantel en plenitud. Pero el propio Pellicer ha reiterado en varias ocasiones que no es momento de excusas ni lamentaciones, sino de reaccionar, y debe hacerlo cuanto antes si no quiere que el cuadro malaguista siga hundiéndose en la tabla.

A priori, no será un duelo fácil, puesto que recibe recibe al Deportivo, el actual líder (empatado a puntos con el Cádiz) y el único equipo que queda invicto en el fútbol profesional español. Aun con algunas bajas de entidad (el extremo David Mella se encuentra con Izan Merino en el Mundial sub-20 con España, o los laterales diestros Ximo Navarro y Noubi, lesionado y concentrado con la selección belga sub-21, respectivamente), posee una plantilla muy completa y dotada de un arsenal ofensivo único en la categoría (en sus filas está Yeremay, el que para muchos es el mejor futbolista de Segunda División, o su delantero centro Zakaria, que ya suma cinco dianas).

Necesidad de puntuar

Con todo, el Málaga necesita al menos puntuar y dejar atrás la racha de derrotas, que han hecho que pasara de liderar provisionalmente la categoría a estar en la zona de descenso en tan solo un mes. Vuelve a La Rosaleda tras dos salidas consecutivas, en las que ambas compitió pero dejó escapar puntos con errores clave.

El Málaga-Deportivo (domingo, 21.00 horas) se podrá ver a través de los canales La Liga Hypermotion TV y Fútbol 2, a los que se puede acceder a través de distintas plataformas y operadores como Movistar, Orange, Vodafone, Digi TV, DAZN, Prime Video (contratando el paquete de La Liga Hypermotion y una cuenta Prime), Yoigo, MásMóvil, Virgin Telco, Euskaltel, Finetwork, 7Play, PTV Telecom, Populoos, Cableworld y Olin.