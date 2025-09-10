La hora de la resurrección de Juanpe en el Málaga

¿Ha llegado al fin la hora de Juanpe en el Málaga? Fichado en el verano de 2024, las expectativas pasaban por que se convirtiera ... en un habitual en las alineaciones avalado por casi 90 partidos oficiales en Segunda en el Lugo. Sin embargo, el jerezano nunca se ha mostrado importante en el equipo, participando a salto de mata y sin un rendimiento que reclamara más oportunidades.

Sin embargo, todo puede haber cambiado en su tercera campaña en el equipo, a sus 29 años. Hay algunos indicios, tangibles e intangibles, que esbozan esta resurrección del medio centro gaditano, que se ha visto beneficiado por la lesión de gravedad de Luismi en la segunda jornada, al sufrir varias fracturas maxilofaciales. Aunque tras producirse el percance, ingresó Dani Lorenzo en el campo, su media hora final ante la Real Sociedad B le hicieron acreedor de más oportunidades, y luego ha sido titular en las dos jornadas posteriores.

2 partidos completos, titular y sin ser cambiado, ha alcanzado Juanpe tras llegar al equipo el verano de 2023. El sábado jugó los 90 minutos, como en Antequera en Primera RFEF (0-2).

De hecho, es todo un hito. La mayor racha de partidos formando en el once inicial es de tres, al final del curso anterior (entre las jornadas trigésima cuarta y trigésima sexta), con lo que de estar este sábado en el once en Huesca la igualaría. Además, hasta el pasado fin de semana Juanpe únicamente completó un partido de 90 minutos en la Liga. Sucedió en El Maulí en la jornada décima de la campaña en Primera RFEF (0-2 al Antequera), y ha habido que esperar al sábado para verle acabar otro sin ser suplido.

En el apartado estadístico de Juanpe figuran también dos asistencias en lo poco que va de campaña, la del gol de Rafa en Las Palmas, y la del tanto que abrió en el marcador del derbi ante el Granada. Por más que su pase en el primero de los tantos mencionados no fuera muy relevante en la consecución de la diana, no son malas cifras a estas alturas.

198 minutos totaliza en estas cuatro jornadas, un tercio casi de lo sumado en cada campaña anterior: 606 en toda la 2024-25 y 699 en la 2023-24.

Porque Juanpe demostró que su asistencia a Chupete en el uno a cero no fue casual. Poco después repitió casi la misma acción en un envío al espacio esta vez sobre la ruptura de Larrubia, que no pudo definir.

Frente a la desgracia de perder a Luismi al menos hasta finales de año, el técnico malaguista, ha apostado por la experiencia de Juanpe, que en ocasiones es el jugador que más se incrusta entre los centrales en la salida del balón, para liberar así a Izan Merino. Esto no priva al gaditano de tener recorrido y buscar el último pase en la zona de tres cuartos. Impreciso a veces con el balón, lo que genera cierto desagrado en la grada, que parte de ciertos prejuicios frente a Juanpe por su desempeño en los dos cursos anteriores, el jugador demuestra su condición de jugador 'box to box', con mucho recorrido.

Ampliar Juanpe, en un receso en el entrenamiento de este martes. SALVADOR SALAS

A día de hoy Pellicer ha estructurado el eje del centro del campo con Izan Merino y Juanpe, más Rafa, este avalado por sus dos goles decisivos a la Real B y en Las Palmas, pero el sevillano, con una increíble capacidad rematadora y realizadora, participa menos en el juego. La interrogante principal es si este trío tendrá continuidad. Se busca más manejo y paciencia con el balón. Las soluciones del técnico son múltiples. No sólo las de Dotor (que puede actuar en cualquiera de las posiciones), Dani Lorenzo y Aarón Ochoa, sino también el recién llegado Brasanac, con su enorme experiencia (33 años y más de 200 encuentros en Primera), que además parece estar bien en lo físico.

Beneficiado por la lesión de Luismi, la llegada de Brasanac amenaza ahora su continuidad en el once titular a medio plazo

Juanpe sonaba para dejar el equipo en verano. Aunque acaba contrato en 2026, tiene dos más opcionales, y depende de una permanencia. Frente a las salidas pactadas para rescindir contrato con Juan Hernández y Sangalli, con él se optó por la continuidad, a pesar de que sólo había participado en 606 minutos en la campaña 2024-25, con sólo cinco partidos de más de 45 minutos y siete presencias en el once titular, y 699 minutos en la 2023-24, incluyendo los 'play-off' de ascenso, en los que jugó instantes sueltos en cada partido. En esa temporada en Primera RFEF tampoco fue capaz de echar la puerta abajo: seis presencias de titular y sólo tres encuentros de más de 45 minutos.