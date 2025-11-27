Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El Málaga cayó derrotado en Castellón. Agencia LOF

El gran frente a solucionar para Funes: la debilidad lejos de casa

El conjunto blanquiazul apenas ha sumado tres de 21 puntos posibles a domicilio esta temporada

Nacho Carmona

Nacho Carmona

Málaga

Jueves, 27 de noviembre 2025, 18:09

El Málaga volverá a enfrentarse este sábado a su mayor enemigo esta temporada. No se trata de un equipo en concreto y no está personificado ... en ningún rival: es una condición, la de jugar de visitante. Ahí reside el mayor problema del Málaga este curso. El equipo apenas ha sido capaz de sacar tres puntos lejos de La Rosaleda este curso. Fue ante Las Palmas, gracias a un gol de Rafa, en la tercera jornada del campeonato. El equipo tuvo un buen inicio en ese sentido, aunque todo lo que ha venido después, a domicilio, han sido derrotas. Sólo derrotas.

