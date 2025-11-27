El gran frente a solucionar para Funes: la debilidad lejos de casa

El Málaga volverá a enfrentarse este sábado a su mayor enemigo esta temporada. No se trata de un equipo en concreto y no está personificado ... en ningún rival: es una condición, la de jugar de visitante. Ahí reside el mayor problema del Málaga este curso. El equipo apenas ha sido capaz de sacar tres puntos lejos de La Rosaleda este curso. Fue ante Las Palmas, gracias a un gol de Rafa, en la tercera jornada del campeonato. El equipo tuvo un buen inicio en ese sentido, aunque todo lo que ha venido después, a domicilio, han sido derrotas. Sólo derrotas.

Pellicer fue capaz de salvar sus bolas de partido en casa, pero no fuera. Ahora, el nuevo técnico, Funes, tendrá que tratar de solucionar también este frente. El José Zorrilla de Pucela será la primera plaza en la que su equipo tenga que 'torear', una plaza complicada y en la que el equipo intentará darle un giro de 180 grados a la situación. Será este sábado a las 21.00 horas.

El problema del Málaga lejos de la Costa del Sol, eso sí, viene de lejos. No es cosa de esta temporada. Las cifras son muy representativas y un tanto duras: apenas ha ganado tres de sus últimos 28 partidos fuera de casa entre la pasada campaña y la presente, por los que los datos evidencian que no se trata de algo casual ni circunstancial y que detrás existe un problema de base. De efectividad, principalmente, y de mentalidad competitiva también.

Si sólo se contaran los puntos que el Málaga consigue lejos de casa, estaría en descenso. Apenas dos equipos lo hacen peor todavía a domicilio (el Eibar, que sólo ha sumado dos puntos, y la Real Sociedad B, con cero) y uno al que se le ha dado igual que al conjunto blanquiazul: el Huesca, con tres puntos. La contralectura es que al equipo se le ha dado relativamente bien en casa (ha sumado 15 puntos en La Rosalda), pero ha de espabilar fuera para lograr la tranquilidad más absoluta. Pucela será la próxima oportunidad.

Los datos del filial en ese sentido, equipo al que entrenaba Funes hasta hace una semana, no mejoran los del primer equipo esta temporada. El Atlético Malagueño apenas ha conseguido dos puntos (en forma de dos empates) en las primeras siete jornadas a domicilio en el Grupo 4 de Segunda RFEF.