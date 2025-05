Garitano: «El Málaga está haciendo una temporada muy buena, ha pasado momentos de dificultad como todo el mundo»

El Málaga recibe la visita del Sporting el sábado (21.00 horas), ambos con el objetivo de lograr el triunfo que les permita dar el ... último paso cara a la permanencia. Asier Garitano, técnico del cuadro asturiano, compareció ante los medios con motivo del choque, y valoró la situación del conjunto malaguista: «Creo que el Málaga está haciendo una temporada muy buena. Su entrenador tiene mucho conocimiento de lo que es el club, de su cantera. Primero les hizo ascender a esta categoría y este año haciendo una temporada muy buena, pasando por sus momentos de dificultad como los pasa aquí todo el mundo. Faltando tres jornadas, tienen 49 puntos. Seguro que una ciudad y una afición como la del Málaga, si consiguen mantenerse, como nosotros, tendrán otra ambición para la temporada que viene», argumentó el entrenador del Sporting, dejando clara la relevancia de ambos clubes en España, la necesidad de ambos por volver a pelear por cotas más altas y que los apuros que ha podido pasar el cuadro de Pellicer en esta segunda vuelta los viven todos los equipos en algún momento de la temporada.

«Les ha salido una hornada de jugadores jóvenes, muy talentosos, que Pellicer está llevando muy bien. Hay que felicitar a su entrenador y a sus jugadores porque lo están haciendo bien. Me espero un Málaga como el de los dos partidos que tuvieron en casa, Castellón y Granada, que lo hicieron muy bien en una situación difícil. Es un equipo muy rápido, muy dinámico. Por lo que he leído, tienen algún problema con algún jugador (probablemente aludiendo a las molestias de Nelson y Dani Sánchez), así que veremos si adaptan algo, pero lo que importa es nuestra versión», explicó el preparador rojiblanco.

Acerca del ambiente en La Rosaleda, que se prevé como el de las grandes citas, Garitano dijo que «es lo normal. Ellos (el Málaga) se juegan mucho. Sabemos que va a haber un ambiente muy favorable para el equipo de casa, como debe ser. De la misma forma que en nuestro campo que también suele haber más de 20.000 aficionados y le cuesta al rival, pues también pasa en Málaga o en Zaragoza, o en cualquier otro sitio en el que hay grandes aficiones y grandes estadios».

El Sporting lleva cuatro décadas sin vencer en Málaga: «Pues no lo sabía hasta que me lo has dicho tú. Ahora sí que me está afectando un poquillo», contestó Garitano al periodista, de forma ligeramente irónica. «Pues es otro reto, a ver si conseguimos ganar allí y así quitamos esta pregunta para la temporada que viene», sentenció.