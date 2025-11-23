Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El gol de Galilea, celebrado por los malaguistas y la grada. SALVADOR SALAS

Galilea se redime de sus pecados

Pese a estar en la foto de los dos goles del MIrandés, el central malaguista marca el tanto de la victoria en un tiempo añadido que esta vez sí dio algo al equipo, después de tantos sinsabores en los instantes finales

Pedro Luis Alonso

Pedro Luis Alonso

Málaga

Domingo, 23 de noviembre 2025, 23:24

Comenta

La película tuvo el mismo guión pero no se sabe bien si por la presencia de un nuevo director, Juan Francisco Funes, mostró un final ... feliz, dulce, un climax diferente al drama desgarrador de otras ocasiones. Por un momento parecía que los males malaguistas eran los mismos: una incapacidad total para amarrar las victorias y un pánico a los centros laterales, que dejan un reguero de daños importantes todo el curso. Sin embargo, el fútbol deparó una especie de justicia poética para el equipo: al fin un descuento regaló algo y en qué momento de la temporada.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere atropellado un hombre de 44 años esta madrugada en Málaga: hay un detenido
  2. 2 El crimen de Rincón: el detenido acabó con la vida de su exmujer a puñaladas
  3. 3 Impiden la venta en Málaga de un bebé por 3.000 euros a una pareja que no podía tener hijos por problemas de fertilidad
  4. 4 Muere atropellado un hombre de 44 años esta madrugada en Málaga: hay un detenido
  5. 5 Giro del tiempo en Andalucía: un nuevo frente dejará lluvias y avisos por fuerte viento y olas
  6. 6

    Reconocer un infarto a tiempo: el de las mujeres puede avisar de forma distinta, alertan los cardiólogos
  7. 7 Cuando hablamos de pescaíto malagueño, ¿sabemos qué es lo que realmente viene de Málaga?
  8. 8 Empieza el plazo para optar a 253 VPO con alquileres de unos 400 euros mensuales en Málaga
  9. 9 Rincón llora el crimen de María Victoria, una mujer «humilde, trabajadora y muy querida»
  10. 10

    La jubilación a los 60 años sin recortes para los camioneros se decidirá en primavera

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Galilea se redime de sus pecados

Galilea se redime de sus pecados