Galilea se redime de sus pecados

La película tuvo el mismo guión pero no se sabe bien si por la presencia de un nuevo director, Juan Francisco Funes, mostró un final ... feliz, dulce, un climax diferente al drama desgarrador de otras ocasiones. Por un momento parecía que los males malaguistas eran los mismos: una incapacidad total para amarrar las victorias y un pánico a los centros laterales, que dejan un reguero de daños importantes todo el curso. Sin embargo, el fútbol deparó una especie de justicia poética para el equipo: al fin un descuento regaló algo y en qué momento de la temporada.

Tuvo que ser Galilea, autor de un gol decisivo en el último instante hace dos campañas ante el Atlético de Madrid B (2-1, 3 de septiembre de 2023), el que repitió. Pero en este caso, con un valor triple: redimir al vitoriano de un mal partido, porques estuvo en la foto de los dos goles del Mirandés, y conceder al Málaga un triunfo vital en un punto clave de la temporada, en el que acudió a la casilla del cambio de entrenador, siempre necesitado de dosis de crédito para empezar su tarea.

Se cumplía el minuto 95, y quedaban apenas sesenta segundos más de añadido, y el 3-2 final llegó con un golpe de tobillo y con su pierna derecha de Galile. Todo vale, tras una serie de rechaces, y la importancia es crucial: el Málaga no entrará en la zona de descenso y, a expensas de lo que haga el Valladolid, se coloca a cuatro puntos de la sexta plaza, que da acceso a los 'play-off'.

Eso no quita que por un momento se reviviera la pesadilla. El Málaga entró en el añadido ganando (0-1) en Castellón y perdió (2-1), concedió sin frenar en ningún momento una transición en Huesca en la última acción del partido para perderlo (del 0-0 al 1-0), y también llegó al añadido ganando el derbi ante el Córdoba (el 2-2 llegó en el minuto 101). Hubo más: ganaba al Granada por 2-0, con doblete de Chupete, y empató y también al Mirandés, aunque esta vez quedaba esa sorpresa del desenlace en el añadido.

El segundo capítulo es el de los centros laterales, que causan estragos en defensa a este Málaga,como se comprobó en el gol de Petit. Al menos Galilea, esta vez mal en el cruce ante Alberto Marí en el 2-1 y en el tanto del empate del uruguayo tuvo arrestos para resolver.