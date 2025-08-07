Galilea: «Esta temporada queremos un poco más»

Se aproxima la hora de la verdad y uno de los jugadores más veteranos del Málaga, Einar Galilea, analizó este jueves los retos más inminentes, ... torear un 'miura' como el Betis este sábado (20.30 horas, 101 Televisión), en el Trofeo Costa del Sol, y encarar las dos primeras jornadas ligueras en casa, ante el Eibar (sábado 16, a las 19.30) y la Real Sociedad B (domingo 24, a las 21.30).

«La pretemporada nos sirve para ir cogiendo ritmo e ir conociendo a los compañeros, y creo que todos se han adaptado bien al equipo. Estamos compitiendo bien y ahora tenemos el último test, el más importante, porque la competición ya llama a la puerta, pero la ilusión es más de los aficionados y del entorno», sostuvo el central vitoriano antes de reconocer que «este mes en La Rosaleda tiene que ser muy importante para nosotros» por todo lo señalado antes.

También se apuntó a esa línea de ambición que muestran todos sus compañeros al ser abordados al respecto. «Esta temporada queremos un poco más. Tenemos que ser conscientes de cuál es el primer objetivo (la permanencia) y, una vez que se cumpla... Estamos apretando algunas tuercas en el trabajo diario para dar un salto de calidad y ojalá así sea. Pero no podemos perder la referencia».

«Empezar con nuestra gente nos da ese plus. En La Rosaleda nos hicimos fuertes y pretendemos mejorar ese registro como visitante»

Galilea habló de la llegada reciente de Montero, que será el otro central zurdo de la plantilla, competencia muy directa. «Hemos estado ya dos días con él. Es un tío extrovertido, que ya conocía a gente de la plantilla. Está para sumar y ojalá salga todo bien. Somos cuatro centrales (dijo en un lapsus, quizás olvidándose del lesionado Moussa) los que estamos compitiendo por dos puestos. Todo lo que sea bueno para el equipo será bueno para mí».

Respecto a si el hecho de encarar un inicio liguero con dos partidos seguidos de local puede ser una ventaja, lo relativizó: «Al final vamos a jugar los mismos partidos en casa y fuera, pero empezar con nuestra gente nos da ese plus. En La Rosaleda nos hicimos fuertes y pretendemos mejorar ese registro como visitante. Sabemos lo que nos dan los aficionados y queremos devolvérselo».

Además, Galilea es consciente de la emotividad en el malaguismo que implica el regreso de Manuel Pellegrini e Isco a La Rosaleda (además de los Pablo Fornals, Rubén Cousillas o Fernando, estos dos en el cuerpo técnico del cuadro verdiblanco). «Yo va seguía al equipo en Champions. Sé que han marcado una época aquí y se les recuerda con mucho cariño. Se va a vivir muy buen ambiente, pero nosotros tenemos que ir a lo nuestro».

«Es un orgullo vivir esta 'Malagamanía' y tantas camisetas del equipo por la calle. Les digo a los jugadores que no quede esfuerzo, que demos la cara por el escudo»

Finalmente, abordó esa excelente respuesta de los aficionados, repitiendo la cifra de abonos de la pasada campaña (más de 26.000) y lo que eso implica en el vestuario: «La gente está enganchada el equipo, es un orgullo vivir esta 'Malagamanía' y tantas camisetas del equipo por la calle. Lo que les comento a los jugadores es que no quede esfuerzo, que demos la cara por el escudo».

Más diplomático estuvo respecto a la renuncia a ser sede del Mundial de 2030 y a una inminente remodelación del estadio. «Hemos estado fuera de todo esto y siguiendo el culebrón, Nos imaginábamos ya salir de La Rosaleda, pero se ha decidido así y sin más. Sabíamos que la gente iba a estar con nosotros, en todo caso. Es algo que atañe a las altas esferas, y ya cada uno que sea responsable de lo que haga», concluyó.