Galilea, en un entrenamiento esta semana en La Rosaleda. MARILÚ BÁEZ

Galilea: «Esta temporada queremos un poco más»

El defensa malaguista admite que esta campaña pondrán las miras más arriba y advierte de que «este mes en La Rosaleda tiene que ser muy importante para nosotros»

Pedro Luis Alonso

Pedro Luis Alonso

Málaga

Jueves, 7 de agosto 2025, 13:07

Se aproxima la hora de la verdad y uno de los jugadores más veteranos del Málaga, Einar Galilea, analizó este jueves los retos más inminentes, ... torear un 'miura' como el Betis este sábado (20.30 horas, 101 Televisión), en el Trofeo Costa del Sol, y encarar las dos primeras jornadas ligueras en casa, ante el Eibar (sábado 16, a las 19.30) y la Real Sociedad B (domingo 24, a las 21.30).

