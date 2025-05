Forman un tándem muy bien avenido desde hace cinco años. Juan Francisco Funes (Loja, 1983) y Francis Bravo (Málaga, 1974), el entrenador y su ayudante, ... respectivamente, en el Atlético Malagueño, que han guiado hace unos días al filial al ascenso a Segunda RFEF. Mañana el equipo será homenajeado en La Rosaleda, antes del duelo contra el Sporting, y sus preparadores analizan en esta entrevista las claves del éxito.

-Desde la primera jornada como líder del grupo 9 de Tercera RFEF. No ha habido mucho suspense...

–Funes: No pensábamos que iba a ir tan bien, pero al final el camino ha sido muy bonito y lo hemos disfrutado mucho.

-Bravo: Lo característico de un filial es que normalmente no compita igual que en casa y fuera y, sin embargo, este año en ese aspecto también hemos dado un salto grande de calidad. Los jugadores han competido muy bien fuera de casa. De hecho, esas dos últimas salidas de Martos y Mijas-Las Lagunas han sido determinantes.

-¿Cuál ha sido la diferencia entonces con respecto a las temporadas anteriores, en las que el equipo se quedaba a las puertas del ascenso en los 'play-off'?

-F: Probablemente la continuidad del bloque. Nos hemos encontrado con unas circunstancias que no habíamos tenido antes, y ya fuimos capaces de mantener un bloque. Salvo Marco Abreu, Juanma Hernández, que llegó después, e Ismael (Salguero), los demás todos habían estado ya con nosotros en el año anterior. Eso nos ha dado la oportunidad de competir muy bien desde el inicio.

-B: Claro, esa continuidad te da un año más de experiencia, un año más de experiencia todos juntos, y eso ha sido un factor quizá determinante para luego poder competir mejor.

-¿Quiere decir eso que cara a la próxima temporada les gustaría de nuevo que hubiera pocos cambios en el grupo?

-F: A ver, hay una realidad, unas circunstancias, que te llevan a que haya ciertos cambios. Jugadores que a lo mejor ya no son sub-23, jugadores que van a terminar en el primer equipo, y esas circunstancias te llevan a que haya algún tipo de cambio. Lo que sí es cierto es que la idea que tiene el club, y es probablemente lo que queremos, es que la nueva categoría (segunda RFEF) no nos lleve a que esos cambios sean mucho más grandes de lo que en mente teníamos. Nosotros entendemos que la categoría nos va a ayudar a encontrar un contexto que va a favorecer la formación de nuestros jugadores.

-¿Podría haber algún jugador de más de 23 años en el equipo la próxima campaña?

-F: Más que por la categoría, si hay algún jugador mayor de 23 que se quede en la plantilla probablemente será porque entendemos que en su proceso de formación para ser capaz de llegar al fútbol profesional ese año le puede venir bien cara a que lo consiga.

-¿Cuál ha sido la función de cada uno? ¿Alguno ejerce de 'poli bueno' y el otro de 'poli malo'a la hora de tratar a algún jugador?

-B: No, no necesariamente. Estamos casi conectados en todo. ¿Poli bueno o poli malo? Pues depende. A veces le toca ese rol a uno, a veces a otro. Creo que al final hemos conseguido gestionar bien la plantilla con los caracteres de cada jugador, con lo que implica cada carácter. Quizás lo más importante, día a día, es la conexión que tenemos, la forma de entender el fútbol, que es muy similar, que coincide también con la visión que tiene Loren (Juarros). Todos esos factores creo que nos han hecho funcionar bien.

-¿Hay alguien que se encargue más del balón parado o la estrategia?

-F: Yo creo que al final el pasar mucho tiempo juntos nos da la oportunidad de que podamos colaborar todos. Hay otras personas que no están aquí ahora, como puede ser César (Lagos, preparador de porteros) y Dani (Jiménez, preparador físico). En ese sentido, creo que somos un equipo de trabajo abierto, flexible, en el que la aportación de todos termina siendo muy importante.

Ampliar Funes y Bravo, en el banquillo del campo principal de la Ciudad Deportiva. MARILÚ BÁEZ

-¿Tiene ya firmado el cuerpo técnico la continuidad?

-B: El contrato como tal no está firmado. La predisposición, indudablemente, por nuestra parte, es buena y, por supuesto, no hay el más mínimo problema.

-¿Ha habido algún momento de sufrimiento esta campaña?

-B: No creo que haya habido dudas, pero creo que una parte fundamental para la forma de competir que hemos alcanzado ha sido quizá la marcha del Jaén, que no ha aflojado el nivel y nos ha obligado a mantener el que llevamos.

-Desde enero, prácticamente, se quedaron sin Chupete para muchos partidos, e incluso en los últimos sin Rafa. ¿Cómo se ha gestionado eso?

-F: El año pasado escuchamos, cuando (Antoñito) Cordero, Ochoa e Izan (Merino) empiezan a llegar al primer equipo, que íbamos a dejar de competir. Luego escuchamos también que, sobre todo en Navidad, que una vez que no estuviese Chupete nos iba a costar mucho competir. Después se va Rafa también. Creo que tenemos la suerte de tener un bloque que construyó las cosas muy fuertes desde el año pasado. Tienen una idea de juego muy clara, y esa es la gran fortaleza, y mis jugadores tienen unas relaciones personales muy fuertes también. Eso a nosotros nos ha dado un empuje tremendo. Al final, es inevitable que se note cuando tus mejores jugadores empiezan a no participar en los partidos. Lo notaríamos nosotros y cualquier equipo del mundo.

-El Málaga tiene a día de hoy un claro proyecto de cantera. Hay muchísimos jugadores que han pasado por categorías inferiores en la primera plantilla. Están estrenando una ciudad deportiva esta temporada y hay firmados acuerdos de colaboración con muchos clubes de la provincia. ¿Cómo ven esta filosofía de club?

-B: Veo que es el momento en el que hay un proyecto de mayor continuidad con la cantera. El Málaga, indudablemente, siempre ha tenido una cantera que en muchos momentos de la historia ha abastecido al primer equipo. Pero la continuidad que se le está dando desde hace unos años para acá, y sobre todo en estos dos últimos, creo que es fundamental. Como dice Loren, antes de traer a un jugador primero se mira adentro antes de mirar afuera. Eso creo que es muy positivo, porque ya no solamente los jugadores que están en el Málaga, sino los que están en la provincia, tienen la posibilidad de incorporarse, de saber que se les va a mirar mucho más. Eso al final hace que la cantera aumente exponencialmente su calidad.

-F: Creo que hay una parte muy importante en este ascenso, y es no perder la perspectiva de lo que queremos hacer. Es, indudablemente, una categoría nueva, en la que ojalá que podamos estar mucho tiempo. Pero hay una realidad, que el objetivo número uno es que nuestros jugadores se proyecten al primer equipo. Eso sí, lo que viene una situación muy bonita poder competir en Segunda RFEF. Creo que una de las grandes diferencias de la categoría son los estadios donde vamos a poder ir. Ese tipo de cosas no pueden condicionar nuestro funcionamiento.

-B: Es importante también que los jugadores sean capaces de estar mucho tiempo en el primer equipo. Ojalá pudiéramos conseguir no solamente que los jugadores debutasen, sino que pudieran consolidarse como parte principal de ese primer equipo. Esa es la idea fundamental.

-Esta ha sido la primera temporada en la Ciudad Deportiva, donde se ha entrenado y también competido, en el campo principal. ¿Hasta qué punto ha podido influir en el ascenso?

-F: La Ciudad Deportiva ha tenido una influencia tremenda. Primero, en el desarrollo y la evolución de nuestros jugadores. El disponer de estos recursos facilita mucho el trabajo. Además, nosotros que llevamos aquí ya cinco temporadas, no habíamos visto un año en el que tanta gente viniese a vernos. Aquí ha habido una media de afluencia de público de en torno a las mil personas. Esa cercanía de la gente con nosotros nos ha dado la oportunidad de que en muchos momentos de los partidos, en los que nos hemos podido encontrar dificultad, tener ese aliento cerca y poder sumar muchos puntos. A la vista está que no hemos perdido ni un solo partido aquí, hemos concedido solamente un empate y nos han hecho tres goles. Yo no recuerdo nada parecido.

-Hablemos de Rafa, el último en debutar en el primer equipo.

-F: Al igual que Chupete, se da la circunstancia de que son jugadores que llevaban ya mucho tiempo con nosotros, cuatro temporadas. Como en su día a Murillo, cuando llegan al primer equipo lo hacen con un bagaje muy positivo. Es un jugador que, si es capaz de mantener su mejor nivel, puede ofrecer muchas cosas. Es muy versátil, con una potencia increíble y mucho talento. Tiene todo para que le pueda ir bien.

-¿Por qué no se han ido de vacaciones todavía?

-B: Tenemos que seguir trabajando, ya no solamente por contrato. Hay que seguir siendo un apoyo del primer equipo. El tener unas vacaciones tan largas sería contraproducente. Los jugadores tienen que estar preparados, hacer su trabajo y saber que la profesionalidad no es algo que pones en tu contrato, en tu ficha, solamente. Es un comportamiento, una actitud.

-¿Cómo han visto el Málaga esta temporada?

-B: El balance general es positivo, porque el objetivo que se había marcado era el de la permanencia y creo que lo tiene en la mano. Indudablemente, todos los equipos pasan por distintos estados de forma a lo largo de una temporada. El Málaga quizás ha tenido una primera vuelta muy buena y luego se ha visto mermado un poquito. Ahora está terminando también muy bien. El hecho de conseguir el objetivo ya es un paso bastante importante, porque no nos olvidemos que esa consolidación pasa porque el Málaga siempre está en categoría profesional. Matemáticamente, nos falta ese puntito, y a ver si podemos hacerlo este fin de semana.