Funes, sobre las bajas: «Puede servir para que los jugadores digan 'Aquí estoy yo'»

La plaga de bajas que ahoga al Málaga desde el inicio de la temporada no deben servir de excusa. No lo fueron para Pellicer y ... tampoco lo son para Funes, como comentó el técnico lojeño en su comparecencia en la previa del duelo ante el Valladolid.

En su primer partido como entrenador blanquiazul hubo diez bajas, la cifra más alta de la temporada (ocho por lesión y dos por sanción). Para el encuentro en el José Zorrilla, el número no será inferior a siete, con dos asteriscos importantes en Izan Merino y Aarón Ochoa: «Las circunstancias son las que son, y no nos podemos escudar en el lamento y la pena. Es evidente que cuantos más seamos más podremos sumar y habrá más variantes y variabilidad. Pero yo creo que hay que vivirlo como una oportunidad. Para los jugadores esto puede servir para que digan: 'aquí estoy yo'», argumentó Funes.

Quiso enviar un mensaje esperanzador al respecto: «Dicen que cuando se cierra una puerta se abre una ventana. Y esta puede ser una oportunidad para los que quizá jueguen menos. Los jugadores del filial han sido capaces de dar un paso adelante, y esos que entran son los que tenemos para sacar esto adelante», explicó.

Sobre Izan Merino, que tras sufrir aquel duro golpe en la cara frente al Mirandés, no había entrenado con el equipo hasta el viernes, dijo que «Vamos a agotar todas las posibilidades, no queremos renunciar a que esté. En esa posición en concreto estamos muy mermados. En el eje no somos muchos». El temor reside en que la herida pueda reabrirse: «Ha hecho ejercicios específicos esta semana. Queremos asegurarnos de que la herida no esté demasiado fresca como para que se vuelva a abrir».