Funes, en el centro, durante el partido del Málaga en Valladolid. AGENCIA LOF

Funes y su apuesta por las rotaciones

El nuevo entrenador del Málaga quiere sacarle el máximo rendimiento a sus jugadores, y para ello cree que deberá ofrecerle a partir de ahora oportunidades a casi todos ellos

Antonio Góngora

Antonio Góngora

Martes, 2 de diciembre 2025, 00:26

La gestión de Juan Francisco Funes al frente del banquillo del Málaga se espera que sea pedagógica, instructiva en sus planteamientos y formativa con los ... más jóvenes del equipo. Este es uno de sus puntos fuertes reconocidos internamente a la hora de tratar con los talentos de la cantera. Aunque en el fútbol profesional, sin renunciar a los valores y principios de cada uno, muchas veces es complicado aplicar estas fórmulas, claves y casi exigibles en categorías inferiores. Es el caso del 'anunciado' plan del entrenador blanquiazul de que exista alternancia entre los jugadores, cambios, una especie de rotaciones, como él mismo comentó tras el empate de Valladolid (sobre todo ahora que está recién llegado y necesita hacer muchas pruebas).

