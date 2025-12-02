Funes y su apuesta por las rotaciones

La gestión de Juan Francisco Funes al frente del banquillo del Málaga se espera que sea pedagógica, instructiva en sus planteamientos y formativa con los ... más jóvenes del equipo. Este es uno de sus puntos fuertes reconocidos internamente a la hora de tratar con los talentos de la cantera. Aunque en el fútbol profesional, sin renunciar a los valores y principios de cada uno, muchas veces es complicado aplicar estas fórmulas, claves y casi exigibles en categorías inferiores. Es el caso del 'anunciado' plan del entrenador blanquiazul de que exista alternancia entre los jugadores, cambios, una especie de rotaciones, como él mismo comentó tras el empate de Valladolid (sobre todo ahora que está recién llegado y necesita hacer muchas pruebas).

Para empezar, sin embargo, ha repetido la alineación en sus dos partidos con el Málaga, pese a disponer de jugadores. Pero subrayó precisamente que no habrá titulares ni suplentes, con el objetivo de que todos los componentes de la plantilla estén preparados en todo momento para participar al mejor nivel posible. Esto, en cualquier caso, era lo que pensaba también Sergio Pellicer, aunque es difícil en ocasiones aplicar este sistema de funcionamiento, pues suele ocurrir precisamente lo contrario, que haya un grupo de futbolistas que, por diversas circunstancias, se hagan con una plaza fija. Y ocurre algo parecido en todos los equipos profesionales.

Al comienzo de su periplo en el Málaga, Funes sí puede tener ciertas licencias para hacer pruebas y hasta experimentos, pero seguramente tampoco podrá alargarse en exceso en el tiempo. Las rotaciones, sin embargo, sí son propicias para esta semana en la que el equipo disputará la segunda ronda de la Copa del Rey (juega este miércoles en Talavera, a partir de las 20.00 horas). Será el momento de los que disponen de menos minutos o algunos que necesitan ritmo de juego para alcanzar su mejor nivel. Esta competición supone siempre una oportunidad para ciertos reservas que aspiran a ocupar una plaza en el once liguero.

«Tenemos una máxima en el vestuario: que todos van a tener su oportunidad, pero ninguno va a tener todos los partidos. La primera frase condiciona la segunda. Hemos querido dar continuidad porque creemos que han hecho las cosas bien, no es un premio. Sería una gran noticia y muy sano para el grupo que fuesen alternándose, y que lo hagan haciéndolo bien», comentó el entrenador blanquiazul en la comparecencia pública tras el encuentro.

Estas palabras del técnico son una clara declaración de intenciones. Pellicer lo intentó en diversas etapas, pero no era nada fácil. Incluso, llegaron a alternarse los dos porteros, algo casi imposible de encontrar en otro equipo profesional. Es previsible que Funes también le dé muchos minutos a un amplio grupo de futbolistas, si bien es poco probable que el abanico se amplíe en exceso, pues será necesario buscar también el máximo rendimiento. El técnico tendrá que aprovechar el estado de forma de sus hombres y también la calidad de cada uno de ellos.

Es previsible que su objetivo choque con la realidad, pues siempre habrá una base del equipo que tenga que repetir una semana tras otra. Aunque en Talavera tendrá vía libre para sus pruebas, siempre con la mente puesta en encontrar las mejores opciones para los partidos siguientes… El nuevo entrenador del Málaga pretende llegar al límite en el rendimiento de sus hombres, y entiende que para ello deberán tener oportunidades. Pero claramente todos ellos tendrán que ganárselas, algo que hará una primera selección.