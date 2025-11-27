Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Recio y Galilea celebran el gol del vasco el pasado domingo. Ñito Salas

Funes, con un abanico de cuatro centrales para dos puestos ante el Valladolid

Recupera a Montero y a Murillo, que fueron sancionados en León, y tendrá que elegir entre ellos dos y Galilea y Recio en su segundo partido al frente del equipo

Nacho Carmona

Nacho Carmona

Málaga

Jueves, 27 de noviembre 2025, 17:42

Comenta

En su debut ante el Mirandés, a Juan Francisco Funes no le quedó más remedio, como aquel que dice, que alinear a Galilea y a ... Ángel Recio en el centro de la zaga ante las bajas de Murillo y Montero, la pareja titular de Pellicer y los que más minutos venían acumulando en la presente temporada. Ahora, en su visita al Valladolid, el técnico de Loja podrá elegir entre todos sus centrales sanos. Cuatro en total, sin contar al lesionado de larga duración Pastor, cuya ficha y dorsal fue ocupada, algunas semanas más tarde, por Brasanac, y tampoco a Moussa.

