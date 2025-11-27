Funes, con un abanico de cuatro centrales para dos puestos ante el Valladolid

En su debut ante el Mirandés, a Juan Francisco Funes no le quedó más remedio, como aquel que dice, que alinear a Galilea y a ... Ángel Recio en el centro de la zaga ante las bajas de Murillo y Montero, la pareja titular de Pellicer y los que más minutos venían acumulando en la presente temporada. Ahora, en su visita al Valladolid, el técnico de Loja podrá elegir entre todos sus centrales sanos. Cuatro en total, sin contar al lesionado de larga duración Pastor, cuya ficha y dorsal fue ocupada, algunas semanas más tarde, por Brasanac, y tampoco a Moussa.

El centro de la zaga puede ser la demarcación en la que más novedades haya respecto al último choque. Murillo (con 1.125 minutos) es, de esta lista, el más protagonista de todos, seguido por Montero (1.016), que llegó a Málaga procedente del Racing con el cartel de mariscal para sustituir a Nelson y que, por veteranía y experiencia, debería ser el gran jefe de la zaga malaguista. Su nivel en líneas generales no ha sido malo, aunque sus desconexiones puntuales y algunas malas decisiones durante algunos partidos lo han puesto en la diana para una parte de la afición. Galilea (508), que salvó los muebles el domingo, no está convenciendo esta temporada en líneas generales y Recio (180), bien conocido por el nuevo técnico, se erige como una opción cada vez más fiable en este Málaga donde los canteranos son cada vez más protagonistas.

Lo que parece seguro es que seguirá apostando por su característico 4-4-2, un sistema que ya implantó de forma habitual en el Atlético Malagueño y que eligió también en su estreno como técnico del primer equipo blanquiazul, lo que significa que apostará por dos centrales y no por tres, como sí hizo Pellicer en alguna ocasión. Otra de las demarcaciones en las que podría haber cambios es en el carril izquierdo, pues las dudas generadas por Víctor García podrían devolver a Dani Sánchez a la titularidad. El sábado se saldrá de dudas.