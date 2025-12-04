Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La grada del Fondo Sur de La Rosaleda, en el último partido en casa, frente al Mirandés. Ñito Salas

El Frente Bokerón llama al malaguismo a protestar contra el «secuestro judicial» del Málaga

El grupo de hinchas blanquiazules organiza el lunes a las 19.30 horas, en los prolegómenos del partido frente al Zaragoza (20.30) una marcha con una temática de prisión, para simbolizar que el club está «preso»

Jorge Garrido

Jorge Garrido

Málaga

Jueves, 4 de diciembre 2025, 10:18

El Frente Bokerón convocó el miércoles (antes de que se disputara el partido del Málaga en Talavera de la Copa del Rey) a todos los ... malaguistas para que se movilicen en contra de la administración judicial. El lunes a las 19.30 horas, en los prolegómenos del partido frente al Zaragoza (20.30, La Rosaleda), el grupo de hinchas blanquiazul llevará a cabo un 'corteo', cuya temática es de prisión (hace no mucho realizaron una de temática fúnebre), para simbolizar que el club está 'preso'.

