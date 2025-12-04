El Frente Bokerón llama al malaguismo a protestar contra el «secuestro judicial» del Málaga

El Frente Bokerón convocó el miércoles (antes de que se disputara el partido del Málaga en Talavera de la Copa del Rey) a todos los ... malaguistas para que se movilicen en contra de la administración judicial. El lunes a las 19.30 horas, en los prolegómenos del partido frente al Zaragoza (20.30, La Rosaleda), el grupo de hinchas blanquiazul llevará a cabo un 'corteo', cuya temática es de prisión (hace no mucho realizaron una de temática fúnebre), para simbolizar que el club está 'preso'.

A la cabeza de la marcha irán varios miembros del Frente Bokerón disfrazados de prisioneros, con escudos del Málaga, en señal de protesta ante la intervención judicial en la que está envuelto el Málaga desde febrero de 2020 por el 'caso Al-Thani'. No se atisba una solución a esta maraña legal que hace que José María Muñoz esté al frente de la entidad de Martiricos desde entonces.

«¡Malaguistas, llegó nuestra hora! Este es nuestro momento para levantar la voz y denunciar, la situación que vive nuestro Málaga. Este próximo lunes 8/12 organizaremos un corteo especial, similar al que hicimos hace unos años del 'funeral', pero esta vez con la temática de un club 'preso'. Entre 15 y 20 compañeros irán caracterizados de prisioneros, con un gran escudo del Málaga en el pecho y el resto marcharemos detrás con una pancarta reivindicativa. Pedimos el máximo apoyo de todos vosotros para que este 'corteo' sea el más grande y memorable que hayamos hecho», rezaba el texto del grupo en redes sociales.

Frente al Mirandés, en La Rosaleda, hubo cánticos exigiendo la dimisión de Muñoz y de Loren Juarros, después de que fuera Funes el entrenador nombrado para sustituir a Pellicer.