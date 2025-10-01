El Málaga Femenino dice adiós a la Copa de la Reina

Tras derrotar en la ronda anterior al Betis en la prórroga, el Málaga Femenino no pudo repetir la gesta de vencer a un equipo de ... una categoría superior, de Segunda, después de que cayera ante el Sporting Huelva (habitual club de Primera pero que ha descendido recientemente) por 3-0 en tierras onubenses.

El conjunto dirigido por Héctor Díaz aguantó y compitió durante más de 50 minutos, pero en el 58 encajó el primero, obra de Andrea López. Mirian Córdoba sentenció el encuentro en el 84 y Valentina Morales hizo el tercero en el 87.

El Málaga Femenino se despide de la Copa de la Reina, en una edición en la que ha superado con creces las expectativas. Ahora, deberá volver a poner sus miras en la Liga, la Segunda Federación (la categoría de bronce), cara a pugnar por el ascenso.