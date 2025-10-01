Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Andrea López, del Sporting Huelva, celebra su gol ante el Málaga Femenino. SPORTING HUELVA
Copa de La Reina

El Málaga Femenino dice adiós a la Copa de la Reina

Tras superar en la ronda anterior al Betis, una categoría por encima del conjunto blanquiazul, cayó en los octavos ante el Sporting Huelva, también de mayor categoría que las de Héctor Díaz, por 3-0

SUR

Málaga

Miércoles, 1 de octubre 2025, 20:31

Tras derrotar en la ronda anterior al Betis en la prórroga, el Málaga Femenino no pudo repetir la gesta de vencer a un equipo de ... una categoría superior, de Segunda, después de que cayera ante el Sporting Huelva (habitual club de Primera pero que ha descendido recientemente) por 3-0 en tierras onubenses.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Parte el labio de un puñetazo a un tuno porque se negó a tocar la guitarra en Mijas
  2. 2 Polémica por la condecoración a un policía local de Benalmádena procesado por supuestos abusos a tres sobrinas
  3. 3 Caso Stradivarius: una dependienta se apropia de 40 euros de una devolución y el Supremo avala la videovigilancia como prueba para su despido
  4. 4 Utamed arranca con 1.500 alumnos y el objetivo de «ser motor» de la innovación educativa
  5. 5 La Junta ampliará la deducción fiscal de 200 euros por hijo a todas las familias sin límite de renta
  6. 6 Diego René suma y sigue: abre La Tabernilla, su octavo restaurante en Málaga
  7. 7 Luto en Protección Civil de Málaga por la muerte de un voluntario de 40 años
  8. 8 Cambios en el carnet de conducir del coche a partir de hoy en España: la DGT confirma el nuevo modelo de examen
  9. 9 Una semana antes del butrón de Cristo de la Epidemia intentaron entrar en otro local contiguo a la tienda de antigüedades
  10. 10 ¿Vuelve la lluvia a Málaga? estas son las zonas con más probabilidad de agua

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El Málaga Femenino dice adiós a la Copa de la Reina

El Málaga Femenino dice adiós a la Copa de la Reina