El Málaga Femenino dice adiós a la Copa de la Reina
Tras superar en la ronda anterior al Betis, una categoría por encima del conjunto blanquiazul, cayó en los octavos ante el Sporting Huelva, también de mayor categoría que las de Héctor Díaz, por 3-0
SUR
Málaga
Miércoles, 1 de octubre 2025, 20:31
Tras derrotar en la ronda anterior al Betis en la prórroga, el Málaga Femenino no pudo repetir la gesta de vencer a un equipo de ... una categoría superior, de Segunda, después de que cayera ante el Sporting Huelva (habitual club de Primera pero que ha descendido recientemente) por 3-0 en tierras onubenses.
El conjunto dirigido por Héctor Díaz aguantó y compitió durante más de 50 minutos, pero en el 58 encajó el primero, obra de Andrea López. Mirian Córdoba sentenció el encuentro en el 84 y Valentina Morales hizo el tercero en el 87.
El Málaga Femenino se despide de la Copa de la Reina, en una edición en la que ha superado con creces las expectativas. Ahora, deberá volver a poner sus miras en la Liga, la Segunda Federación (la categoría de bronce), cara a pugnar por el ascenso.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.