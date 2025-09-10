Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

MÁLAGA CF
Copa de la Reina

El Málaga da la campanada y elimina al Betis en la Copa de la Reina

Los goles de Lorena y Alicia en la prórroga (2-0) dan el pase a los dieciseisavos de final, dejando fuera a un recién descendido de Primera

Marina Rivas

Marina Rivas

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 22:09

Día inolvidable el que vivió este miércoles el Málaga femenino en La Academia. Apenas una semana después de comenzar la temporada con un empate a ... 2-2 ante el Femarguín, el conjunto de Héctor Díaz, que milita en Segunda RFEF (la tercera categoría nacional), asumía un nuevo reto: la Copa de la Reina. No hubo suerte en el sorteo, al menos sobre el papel, porque el equipo blanquiazul quedó emparejado con un recién descendido de Primera División, el Betis. Pero no perdió la fe el Málaga que, tirando de épica y al final de la prórroga, logró dar una de las grandes sorpresas de la jornada y eliminar al conjunto sevillano.

