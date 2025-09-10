El Málaga da la campanada y elimina al Betis en la Copa de la Reina

Día inolvidable el que vivió este miércoles el Málaga femenino en La Academia. Apenas una semana después de comenzar la temporada con un empate a ... 2-2 ante el Femarguín, el conjunto de Héctor Díaz, que milita en Segunda RFEF (la tercera categoría nacional), asumía un nuevo reto: la Copa de la Reina. No hubo suerte en el sorteo, al menos sobre el papel, porque el equipo blanquiazul quedó emparejado con un recién descendido de Primera División, el Betis. Pero no perdió la fe el Málaga que, tirando de épica y al final de la prórroga, logró dar una de las grandes sorpresas de la jornada y eliminar al conjunto sevillano.

Fue un partido tremendamente intenso e igualado, con ocasiones por ambas partes durante todo el encuentro. Eso sí, puede decirse que dominó el Betis en la primera mitad, con hasta dos ocasiones de la exmalaguista y almachareña María Ruiz, que regresó a casa como capitana del cuadro rival. Sin embargo, la defensa, con Yoli Peche muy acertada, y la portera blanquiazul, María Arrabal, cumplieron con nota para llegar 0-0 al descanso.

En la segunda parte, tuvo dos ocasiones el equipo blanquiverde, pero también lo intentó el Málaga, más vertical en esta mitad con llegadas por parte de Futu, Dayana y Esther, que al borde del tiempo reglamentario protagonizó la ocasión más clara hasta el momento, rematando un córner. Sufrió el Betis en este tramo final, sin embargo, las de Héctor Díaz seguían sin encontrar premio a su esfuerzo.

MÁLAGA CF

Lo encontrarían más tarde, en la prórroga, dado que esta eliminatoria de treintaidosavos de final se disputa, al igual que la siguiente, a partido único y en casa del rival de menor categoría. La igualdad siguió presente en el marcador hasta que al fin, en la segunda parte de a prórroga, en el minuto 112, llegó el ansiado gol del Málaga. Y lo firmó una jugadora de la tierra y de la casa, la centrocampista Lorena Herrera. Aprovechando el repunte de energía y euforia, dos minutos después, la extremo malaguista Alicia hacía el segundo y definitivo (en el 114). Un 2-0 que invita a soñar con una gran temporada del equipo y que hace ver que también puede plantarle cara equipos de mayor categoría. Su camino en la Copa continua.