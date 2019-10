EVOLUCIÓN NO, REVOLUCIÓN

Que el fútbol ha evolucionado es evidente, Y que en España adquirió su madurez con Luis Aragonés, al que siguió la época dorada de Vicente del Bosque, con el que nuestra selección nacional logró el título mundial. Y lo fue con una camada de jugadores excepcionales cuyas ausencias aún están por cubrirse. Será necesario que una nueva hornada de futbolistas hallen su sitio y esa tarea ya fue iniciada por Luis Enrique cuya lamentable baja suple quien venía siendo su segundo, Robert Moreno. Lo que Luis Enrique quiso definir como evolución ha pasado a ser una revolución, término que el seleccionador asturiano trataba de eludir. El joven técnico catalán ha tirado por la calle de en medio y ha buscado lo mejor de cada equipo. Por una u otra razón, ante Noruega compuso un equipo que debió sorprender a muchos. Once jugadores pertenecientes a once equipos distintos de la Liga española y de la Premier. Que yo sepa, eso nunca había ocurrido en partido oficial en los que era casi tradicional que Real Madrid y Barcelona se repartieran el pastel con dos o tres invitados de otros equipos; el morbo, entonces, estaba en ver cuál de los dos grandes ganaba en aportación a la selección nacional. Es casi seguro que tal circunstancia no pueda repetirse hoy frente a Suecia, pero ahí queda el experimento del joven seleccionador; al parecer es partidario de convocar a jugadores más en forma ante determinados partidos en vez de recurrir a los considerados 'monstruos sagrados' del fútbol español. Una opción que puede motivar un debate a resolver en los siguientes encuentros de la selección, en el mes de noviembre. Y dicho esto, se para uno a reflexionar si es justo o procedente prescindir de jugadores que, aun siendo veteranos en la selección, venían haciéndolo bien. El tiempo y los resultados serán lo que dicten sentencia de la valiente decisión de Robert Moreno. Esta noche, ante Suecia, España debe confirmar y rubricar su clasificación en este Europeo que se marca como objetivo inmediato del fútbol español.