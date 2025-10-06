Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La decepción malaguista mientras el Estepona celebraba su pase en la Copa, en el duelo entre ambos en La Línea la pasada campaña. SALVADOR SALAS

El Estepona vuelve a cruzarse en el camino copero del Málaga

Después del triste precedente de la pasada campaña para los blanquiazules, con una derrota en la prórroga en un duelo jugado en La Línea, se ofrece ahora una oportunidad de revancha ante el equipo de Segunda RFEF

Pedro Luis Alonso

Pedro Luis Alonso

Málaga

Lunes, 6 de octubre 2025, 14:15

El azar de los sorteos ha querido un cruce doblemente inopinado para el Málaga para abrir esta edición en la Copa del Rey. Si ya ... es sorprendente su emparejamiento con otro equipo de la provincia, el Estepona, aunque menos por los novedosos criterios de proximidad geográfica en el bombo, es realmente caprichoso que el rival sea el mismo frente al que comenzó la pasada campaña el torneo, que además dio la sorpresa imponiéndose en la prórroga.

