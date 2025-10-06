El Estepona vuelve a cruzarse en el camino copero del Málaga

El azar de los sorteos ha querido un cruce doblemente inopinado para el Málaga para abrir esta edición en la Copa del Rey. Si ya ... es sorprendente su emparejamiento con otro equipo de la provincia, el Estepona, aunque menos por los novedosos criterios de proximidad geográfica en el bombo, es realmente caprichoso que el rival sea el mismo frente al que comenzó la pasada campaña el torneo, que además dio la sorpresa imponiéndose en la prórroga.

Fue muy criticada la actuación del Málaga entonces, con un 3-2 después del tiempo suplementario (goles de Mesa, Jorge García y Dago para los locales, y de Baturina y Larrubia de los visitantes) en un partido disputado en el remozado Municipal de La Línea, ya que el Muñoz Pérez no estaba disponible en una remodelación.

La novedad está edición es que el Estepona sí podrá jugar como local en el Muñoz Pérez, en esta primera ronda, que como está estipulado en los últimos años es a partido único en casa del equipo de inferior categoría. El duelo estará fijado entre el martes 28 y el jueves 30 de este mes, aunque aún no tiene fecha concreta ni horario.