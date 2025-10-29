El del Estepona, un proyecto repleto de incertidumbre

El Estepona-Málaga copero de este jueves (21.00, Andalucía TV) llega en otro contexto al del pasado curso, a pesar de ser la misma ... ronda del torneo y casi idéntica fecha. Para empezar el choque se podrá jugar en el Muñoz Pérez, de césped artificial, ya que hace doce meses estaba en obras, y la cita se disputó en el Municipal de La Línea. Entonces el conjunto de Segunda RFEF sorprendió al de Segunda División, remontando y venciendo en la prórroga (goles de Mesa, Jorge García y Dago para los locales, y de Baturina y Larrubia para los visitantes), en lo que suponía el punto álgido del equipo con el técnico Oriol Riera.

A este hito en la Copa del Rey se sumaba que el Estepona era un firme candidato al ascenso, ocupando la cuarta plaza del Grupo 4 en Segunda RFEF con 13 puntos a estas alturas de la competición. Pero desde el duelo copero de hace un año al de ahora, el proyecto ambicioso del Estepona, auspiciado por el potente Grupo Globalia, ha dado un claro paso atrás, y existe mucha incertidumbre con respecto a lo que pueda suceder esta campaña, en la que se encuentra en puestos de descenso, con sólo siete puntos después de ocho jornadas.

Ampliar Una imagen desenfadada de varios jugadores del Estepona tras un 'partidillo' de entrenamiento. CD ESTEPONA

Tras superar al Málaga en la Copa del Rey comenzó una racha muy negativa en materia de resultados. El Estepona únicamente logró dos victorias entre los meses de noviembre y diciembre (ante el Recreativo Granada y el Don Benito), que alejaba al conjunto rojillo de su objetivo de estar en la pugna por ascender, ya fuera de forma directa (un reto muy difícil, pues sólo el primer clasificado lo hace) o vía 'play-off', lo que provocó la destitución de Oriol Riera.

En enero llegó Carlos Cura, y el Estepona recuperó el rumbo, mejorando de manera significativa. Con el preparador madrileño en el banquillo, el cuadro costasoleño logró clasificarse para los 'play-off' de ascenso a Primera RFEF, sumando diez triunfos, ocho empates y dos derrotas, antes de caer eliminado en la final de la promoción en el campo del Cacereño (5-2).

Cura decidió no continuar en Estepona, y el director deportivo Miguel de Hita apostó por Mikel Llorente, cuya experiencia más larga como entrenador fue dirigiendo a la Real Sociedad C, pues duró poco al frente del Real Unión. Tras una profunda remodelación de la plantilla (sólo siguen ocho jugadores de la temporada pasada), Llorente fue despedido tras sólo cuatro partidos ligueros (curiosamente, tras ganar a domicilio ante el Xerez), en los que sólo logró una victoria, un empate y dos derrotas y con malas sensaciones.

Para este jueves es probable que mantenga las bajas por lesión del central Álvaro Díaz, los 'pivotes' Javi Grillo y Goma, y el delantero Ariel Herrera

El 1 de octubre fue anunciado Xavi Molist, el preparador actual del Estepona (un exjugador del Barcelona B), pero tampoco ha sido capaz de levantar al conjunto del Muñoz Pérez. Salvo una victoria en Cártama ante el Malagueño, hundido en la tabla (0-3), el resto de encuentros han sido derrotas, si bien ninguna de ellas ha sido por más de dos goles. El objetivo primordial del Estepona es el de salir de los puestos de descenso (decimocuarto, marcando la zona de peligro), por lo que quizá esta vez no prioriza seguir vivo en la Copa, aunque la competición del K.O. da lugar siempre a las sorpresas, como la que protagonizó hace un año ante el Málaga.

