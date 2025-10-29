Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Oriol Riera, Carlos Cura, Mikel Llorente Xavi Molist, los cuatro entrenadores del Estepona en temporada y media. SUR

El del Estepona, un proyecto repleto de incertidumbre

El cuadro costasoleño, en zona de descenso en su grupo de Segunda RFEF, ha tenido ya cuatro entrenadores en temporada y media

Jorge Garrido

Jorge Garrido

Miércoles, 29 de octubre 2025, 13:53

Comenta

El Estepona-Málaga copero de este jueves (21.00, Andalucía TV) llega en otro contexto al del pasado curso, a pesar de ser la misma ... ronda del torneo y casi idéntica fecha. Para empezar el choque se podrá jugar en el Muñoz Pérez, de césped artificial, ya que hace doce meses estaba en obras, y la cita se disputó en el Municipal de La Línea. Entonces el conjunto de Segunda RFEF sorprendió al de Segunda División, remontando y venciendo en la prórroga (goles de Mesa, Jorge García y Dago para los locales, y de Baturina y Larrubia para los visitantes), en lo que suponía el punto álgido del equipo con el técnico Oriol Riera.

