Jugadores de Colombia celebran un gol este sábado, en un partido de cuartos de final de la Copa Mundial Sub-20 entre España y Colombia en el estadio Fiscal de Talca (Chile). EFE

España cae ante Colombia en el Mundial sub-20 e Izan Merino volverá la semana que viene

La Rojita remontó el tanto del combinado tricolor pero recibió el tanto definitivo en el minuto 89; el jugador del Málaga regresará en los próximos días y podrá estar disponible para el encuentro en Leganés

Jorge Garrido

Jorge Garrido

Málaga

Domingo, 12 de octubre 2025, 00:30

La aventura de España e Izan Merino en el Mundial sub-20 llega a su fin, tras caer de manera agónica ante Colombia por 2- ... 3. Se adelantaron los 'cafeteros' en el 38, pero La Rojita tuvo una brillante reacción en la segunda mitad y remontó el duelo en cuestión de tres minutos (anotó primero Rayane y después Jan Virgili), pero el delantero Neiser Villarreal igualó la contienda en el 64 y culminó su espectacular actuación con un su tercer tanto en el minuto 89 para dar el pase a las 'semis' a su selección. De esta forma, Paco Gallardo y sus hombres regresarán a España en los próximos días, por lo que Izan Merino podrá estar con el Málaga para el partido en Butarque del próximo domingo 19 de octubre (14.00 horas).

