España cae ante Colombia en el Mundial sub-20 e Izan Merino volverá la semana que viene

La aventura de España e Izan Merino en el Mundial sub-20 llega a su fin, tras caer de manera agónica ante Colombia por 2- ... 3. Se adelantaron los 'cafeteros' en el 38, pero La Rojita tuvo una brillante reacción en la segunda mitad y remontó el duelo en cuestión de tres minutos (anotó primero Rayane y después Jan Virgili), pero el delantero Neiser Villarreal igualó la contienda en el 64 y culminó su espectacular actuación con un su tercer tanto en el minuto 89 para dar el pase a las 'semis' a su selección. De esta forma, Paco Gallardo y sus hombres regresarán a España en los próximos días, por lo que Izan Merino podrá estar con el Málaga para el partido en Butarque del próximo domingo 19 de octubre (14.00 horas).

Merino volvió a ser titular y a completar los 90 minutos, en la enésima prueba de lo bien valorado que está el futbolista malagueño por el seleccionador Gallardo. El técnico lo ubica como central, aunque en ataque se incorpora a la medular y actúa como otro medio centro más.

La selección española dominó durante la primera media hora del partido, aunque sin premio en cuanto al gol, una tónica habitual en el torneo a la que poco a poco le estaba poniendo fin. No obstante, comenzó a crecer el combinado colombiano, que se adelantó en el minuto 38 con el primer tanto de Neiser Villarreal. Continuó generando peligro en el segundo acto el combinado 'cafetero', ante una flagrante endeblez atrás del conjunto dirigido por Paco Gallardo.

Pero Pablo García volvió a ser determinante, filtrando un gran pase para el lateral derecho Jesús Fortea, que puso un excelente centro raso al área para Rayane, que batió a Jordan García para igualar el encuentro en el 56. Y tan sólo tres minutos después del empate, España remontó el encuentro con un espectacular gol de Jan Virgili, que combinó rápido con el autor del primer tanto de España para plantarse en el área pequeña y anotar prácticamente sin ángulo.

Parecía tener controlado el partido La Rojita, pero en un contragolpe volvió a marcar Neiser Villarreal, futbolista talentoso aunque díscolo (se las tuvo con Izan Merino después de que el colombiano cometiera una dura falta sobre Julio Díaz). Evidenció de nuevo la zaga española una grave fragilidad, especialmente el central acompañante de Merino, Andrés Cuenca.

El partido pasó a un intercambio de golpes, en el que ambos equipos tuvieron oportunidades muy claras de deshacer el empate (la que más una del combinado tricolor, que precisó de una sensacional parada de Fran González), y cuando ya el duelo parecía abocado a marcharse a la prórroga, el poderío físico de Colombia fue decisivo para ganar en sendos duelos aéreos a los defensas españoles y Villarreal hizo el 'hat-trick' en el 89.

En el descuento, el colegiado pitó una falta peligrosa para España (el contacto parece dentro del área), que golpeó Pablo García pero cuyo lanzamiento impactó en la barrera. El árbitro pitó el final del partido y puso fin de esta forma a la aventura mundialista de España e Izan Merino.