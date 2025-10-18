Dotor, de vuelta, en la última sesión antes de viajar a Leganés

El Málaga completó este sábado en La Rosaleda (alternó el Anexo y el campo principal) su último entrenamiento antes de viajar a Madrid para el ... choque en Butarque de la décima jornada liguera en Segunda, este domingo (14.00 horas, LaLiga Hupermotion TV) ante el Leganés.

Dotor se mostró recuperado, tras ausentarse en la sesión del viernes por un virus, con lo que apunta a que no tendrá problemas para estar en la convocatoria para el encuentro, mientras que el lateral Puga se entrenó por segundo día tras más de un mes de baja por una lesión muscular miotendinosa, aunque alternó labor grupal e individualizada siempre en el césped. En su caso es más dudoso que pueda jugar ante el Leganés, aunque no se descarta que viaje. El central del filial Recio también sigue con el grupo, y está por ver si es convocado o juega este fin de semana con el Malagueño, colista en su grupo de Segunda RFEF.

Además, Rafita se vuelve a perfilar como lateral derecho titular (con Gabilondo también lesionado), salvo que Murillo pase al costado para hacer hueco a Montero, que fue baja por sanción ante el Depòrtivo. Este, Ochoa e Izan Merino vuelven a estar disponibles y van dejando más vacía la lista de ausencias, aún con cuatro lesionados de larga duración (Moussa, Ramón, Luismi y Álex Pastor) más Gabilondo y Adrián Niño, con una leve recaída en su problema en el tobillo izquierdo.