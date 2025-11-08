Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La decepción de los malaguistas tras el partido. MARILÚ BÁEZ

Otra dosis letal en el tiempo añadido para el Málaga

Tras sufrir la remontada en Castalia una semana antes, el equipo vuelve a encajar un castigo en el tiempo de prolongación con el gol de Bri, que resta dos puntos, para un total de seis perdidos en la Liga tras el minuto 90

Pedro Luis Alonso

Pedro Luis Alonso

Málaga

Sábado, 8 de noviembre 2025, 23:29

Comenta

Los primeros gritos de «¡Pellicer, dimisión!» atronaron en La Rosaleda al término del partido más largo de la temporada, que tuvo de todo en el ... segundo tiempo y se fue hasta los doce de añadido. Y ya se sabe que ahí el Málaga se suele mover con poco oficio. 2-2 al final ante el Córdoba en un derbi insulso en su primera mitad y emotivo en la segunda. Son seis los puntos que se le han escapado en esos periodos de prolongación. Como suma 15, podría haberse ido hasta los 21, y entonces otro gallo cantaría.

