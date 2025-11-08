Otra dosis letal en el tiempo añadido para el Málaga

Los primeros gritos de «¡Pellicer, dimisión!» atronaron en La Rosaleda al término del partido más largo de la temporada, que tuvo de todo en el ... segundo tiempo y se fue hasta los doce de añadido. Y ya se sabe que ahí el Málaga se suele mover con poco oficio. 2-2 al final ante el Córdoba en un derbi insulso en su primera mitad y emotivo en la segunda. Son seis los puntos que se le han escapado en esos periodos de prolongación. Como suma 15, podría haberse ido hasta los 21, y entonces otro gallo cantaría.

Lo más grave es que el Málaga llegaba de un choque una semana atrás en la que llegó con triunfo provisional en Castalia hasta el añadido (0-1), y entonces, en diez minutos de prolongación, acabó perdiendo, tras dos centros laterales mal defendidos.

Fue lo mismo que sucedió ayer. Se repite la película de terror, con el agravante de que el Málaga estuvo jugando con un futbolista más que el Córdoba más de media hora, por roja directa a Albarrán, en un derribo a Larrubia en la frontal en acción clara de gol.

En tantos minutos con ventaja el parcial fue de 2-2, lo que habla mal del Málaga, que cada vez que se adelantó en el marcador recibió una respuesta más o menos inmediata de su rival. La acción final del empate, a pocos segundos del final, en el minuto 101 (en ese añadido de doce minutos), fue una clara muestra de todos los males malaguistas, con varios toques en el área tras una falta frontal, hasta el centro final de un zaguero como Ruben Alves y Bri se adelantó a los centrales. El 1-1 también fue a raíz de otro centro, el de Álex Martín a Adri Fuentes, que marcó de tacón sin que le siguiera Murillo.

En total son seis puntos los cedidos: los dos de este sábado, tres en Castellón (al pasar del 0-1 al 2-1) y el de Huesca, en una acción de más de veinte segundos en la que el Málaga no paró una transición rival en la última jugada del partido, para el 1-0 final.