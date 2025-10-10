Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Sergio Pellicer, concentrado en una sesión de entrenamiento. SALVADOR SALAS

Dos finales para agravar o mitigar la crisis del Málaga

El equipo se la juega ante el Deportivo y en Leganés y no sólo los resultados, sino también las sensaciones, podrían forzar un cambio de entrenador

Pedro Luis Alonso

Pedro Luis Alonso

Málaga

Viernes, 10 de octubre 2025, 00:22

Comenta

Nunca había perdido el Málaga cuatro citas ligueras consecutivas desde mayo de 2018, pero entonces estaba en Primera División y desahuciado. Ahora encaraba un ... proyecto ilusionante con el reto de mejorar el balance de la pasada campaña, con una permanencia muy poco holgada (por no decir apurada), pero todo se ha frenado de golpe y porrazo con estos tropiezos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Identifican al motorista fallecido en el accidente que colapsó la antigua N-340
  2. 2 Dos muertos en un accidente de tráfico que obliga a cortar la antigua N-340 en Málaga
  3. 3 Málaga, en aviso amarillo este viernes por fuertes lluvias y tormentas
  4. 4 Aemet alerta de «chubascos y tormentas fuertes» en Andalucía este jueves: cuatro provincias en aviso
  5. 5 Buscador | ¿Está tu barrio entre los más pobres o los más ricos de Málaga?
  6. 6 Dos muertos en un accidente de tráfico que obliga a cortar la antigua N-340 en Málaga
  7. 7 Detenido por el apuñalamiento en Barbarela, en Málaga: la víctima lleva más de un mes hospitalizado y ha perdido un riñón
  8. 8 Denuncia que un yate lo embistió cuando pescaba con su kayak en Marbella y se dio a la fuga
  9. 9

    Nuevo choque entre Cuerpo y Díaz por la ampliación a diez días del permiso por fallecimiento de un familiar
  10. 10

    El horno artesano de Antequera que elabora hasta seis molletes diferentes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Dos finales para agravar o mitigar la crisis del Málaga

Dos finales para agravar o mitigar la crisis del Málaga