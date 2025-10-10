Dos finales para agravar o mitigar la crisis del Málaga

Nunca había perdido el Málaga cuatro citas ligueras consecutivas desde mayo de 2018, pero entonces estaba en Primera División y desahuciado. Ahora encaraba un ... proyecto ilusionante con el reto de mejorar el balance de la pasada campaña, con una permanencia muy poco holgada (por no decir apurada), pero todo se ha frenado de golpe y porrazo con estos tropiezos.

Realmente el equipo soñaba con el liderato el sábado 6 de septiembre, y ahora se ve en zona de descenso y con el trabajo de su técnico discutido. Entre medias, sólo un mes. En la primera fecha ganaba al Granada en La Rosaleda por 2-0 con sendos goles de Chupete en 20 minutos, en dos acciones muy bien hilvanadas con desmarques en ruptura. Se intuía una goleada a tenor de ese arranque del equipo y el mal momento del rival. El cuadro de Martiricos habría dormido líder ganando, a la espera de resultados en el resto de la jornada para saber si mantenía esa hipotética primera plaza.

En cambio, el choque dio un giro brusco y el Granada estuvo al final más cerca de ganar que del empate (2-2) y, desde entonces el Málaga ha cosechado sólo un punto de quince. Actualmente es el primero de los equipos en zona de descenso, en un cuádruple empate a 8 puntos con la Cultural (por debajo), el Granada y el Mirandés, estos dos por encima y fuera de la zona de peligro por mejor diferencia de goles.

El panorama no es halagüeño dada la dificultad de sus dos próximos compromisos, que van a determinar si se agrava o mitiga la crisis, en La Rosaleda ante el Deportivo (este domingo, a las 21.00) y en Butarque frente al Leganés (domingo 20, a las 14.00), un bache que puede llevar aparejado incluso la decisión drástica del cambio de entrenador.

Para empezar el Málaga recibe al único equipo que queda invicto en las categorías profesionales del fútbol español, el Deportivo, que cuenta en sus filas con el jugador más desequilibrante de la categoría, Yeremay Hernández, mantenido este verano en la plantilla tras una ambiciosa renovación y desatendiendo ofertas de hasta 30 millones de euros por su traspaso.

Un equipo llega en la cresta de la ola, y otro sumido en la duda. Porque, además, competirá my mermado una semana más por las ausencias, ocho en principio contando con la recuperación de Joaquín y dando por hecho que no estará Adrián Niño (sin la base de su entramado defensivo, como se previó en verano, sin Álex Pastor, Montero ni Luismi). Al menos, en el 'virus FIFA' sale favorecido el cuadro de La Rosaleda, que se queda sin Izan Merino, en el Mundial sub-20 de Chile, mientras que su rival pierde a dos jugadores, David Mella, en el mismo torneo, y el defensa Nouba, con la sub-21 belga.

La importancia del cómo

Más allá del resultado y del riesgo de encadenar una quinta derrota, contará mucho el cómo, las sensaciones, de qué forma se desarrolle el partido, qué capacidad muestre el equipo y cuál sea la respuesta de la grada a los acontecimientos. Hay otra variable clave que debe sopesar el director deportivo, Loren Juarros, para plantearse un cambio de entrenador, la implicación de la plantilla en el modo de trabajar y la identidad con la idea de juego que propone el cuerpo técnico.

En Segunda se han dado en estas ocho primeras jornadas tres cambios de entrenador: Castellón (tres victorias seguidas con el cambio de Johan Plat para dar la oportunidad a Pablo Hernández), Cultural Leonesa (Ziganda sucedió a Raúl Llona) y Sporting (Borja Jiménez sustituirá a Asier Garitano).

Tras el examen del domingo, si hubiera algún género de dudas, habrá otro una semana después en Leganés, ante un equipo recién ascendido que no ha empezado del todo bien el campeonato, pero con un gran potencial deportivo. Otro problema.