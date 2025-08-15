Dónde y cómo ver el debut liguero del Málaga

Comienza la temporada 2025-26 en Segunda División. El Málaga encara una ilusionante campaña en la que tratará de dar un salto de calidad, una ... mejora respecto al curso anterior, y el primer examen es este sábado ante el Eibar (19.30 horas) en La Rosaleda.

El choque se podrá ver a través del canal LaLiga Hypermotion TV, al que se puede acceder por múltiples plataformas. Una de ellas es Movistar, que emitirá el partido en el dial 56. También es posible ver el choque en Orange, en Vodafone, en Digi TV y a través de DAZN.

Pero hay más operadores: Prime Video también permite contratar el paquete de LaLiga Hypermotion (con una cuenta Prime); el Grupo MásMóvil incluye esta competición para los clientes de sus principales operadores (Yoigo, MásMóvil, Virgin Telco, Euskaltel, R y Telecable), Finetwork, 7Play, PTV Telecom, Populoos, Cableworld y Olin, uno de los patrocinadores del Málaga.

Aunque no es el caso del Málaga-Eibar, la gran novedad esta temporada en Segunda vendrá dada por los partidos en abierto. Televisión Canaria retransmitirá encuentros de Las Palmas; Canal Sur elegirá entre los cinco equipos andaluces en la categoría (Málaga, Granada, Córdoba, Cádiz y Almería); la Televisión de Galicia (TVG), a través de su canal secundario, TVG2, retransmitirá 15 encuentros del Deportivo, y Aragón TV, centrada en el Huesca y el Zaragoza. Finalmente, el canal de TDT TEN TV también emitirá un encuentro por jornada.