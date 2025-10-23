Una doble ración para el césped de La Rosaleda en 41 horas

El césped de La Rosaleda se expone este fin de semana a una doble ración, algo poco habitual en los grandes estadios y en la ... competición, pero que no se ha podido evitar desde que Málaga fuese elegida para acoger la ida de las semifinales de la Liga de Naciones femenina. El España-Suecia de este viernes (20.00 horas) será la primera prueba, en el debut de Sonia Bermúdez al frente del combinado nacional.

En total habrá 41 horas entre el final del primer choque y el comienzo del segundo, el Málaga-Andorra de Segunda División, fijado para el domingo, a las 14.00. Hay que recordar que este fin de semana se produce el cambio horario de otoño, de manera que aunque el lapso era de forma natural de 40 horas, en realidad son 41, porque a las 3 de la madrugada del domingo se retrasará el reloj de nuevo a las 2.

El césped de Martiricos, como casi todos los terrenos de juego en esta época, se ha sometido a una resiembra. Se aprovechó que el Málaga tuvo dos jornadas seguidas fuera, en Burgos y Santander, y se procedió a ests trabajo, y el piso ya se estrenó en el 3-0 ante el Deportivo, en el que ya lució a un gran nivel. Durante los trabajos, el equipo se trasladó a la Ciudad Deportiva de Arraijanal, aunque el campo principal de esta instalación y el del Anexo también han sido resembrados en fechas paralelas.

Una vez conocido que se iba a celebrar el España-Suecia, el Málaga solicitó que su choque ante el Andorra fuera el domingo o lunes, para que hubiera el mayor margen posible para que se recuperara un poco el césped de la primera 'paliza'.