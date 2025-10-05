Directo | Racing - Málaga
El equipo blanquiazul llega a Santander con nueve bajas y sin Pellicer en el banquillo
Lo más importante
Domingo, 5 de octubre 2025, 16:58
17:41
El Málaga llega a los Campos de Sport de El Sardinero
¡A por el #RacingMálaga, equipo! 🫡 pic.twitter.com/ATCcVtrruE— Málaga CF (@MalagaCF) October 5, 2025
17:37
Importante
El once del Málaga, con muy pocos retoques
Ya dijo Pellicer que no tenía muchas dudas con respecto a qué jugadores alinearía para este duelo, y es un once muy similar al que acabó el duelo en Burgos.
Las dos novedades con respecto al último once son los laterales, Gabilondo y Víctor García. Con la baja de Galilea por expulsión, Murillo regresa al eje de la zaga con Montero, que se mide a su exequipo.
De esta forma, el Málaga sale con Alfonso Herrero en portería; Gabilondo, Murillo, Montero y Víctor; Juanpe y Dani Lorenzo en el doble 'pivote', con Larrubia en la banda derecha, Lobete por la izquierda, y Rafa por detrás del 'nueve' Chupete.
No parece que sea todavía la hora para los dos últimos en llegar, Brasanac y Dorrio. El serbio no participó en el último duelo en El Plantío y el vasco debutó pero salió en la foto del segundo gol del Burgos.
Ya llevan un mes en Martiricos.
𝐍𝐔𝐄𝐒𝐓𝐑𝐎 𝐗𝐈 || #RacingMálagapic.twitter.com/NJnwE4vnym— Málaga CF (@MalagaCF) October 5, 2025
17:30
Este es el once del Racing
Pocas sorpresas en la alineación de José Alberto, muy fiel a su idea y a sus futbolistas.
El Racing saldrá con Ezkieta en portería; Mantilla, Javi Castro, Facu González y Salinas en defensa; Maguette y Aldasoro en la medular, con Andrés por la derecha, Marco Sangalli por la izquierda, Íñigo Vicente como medio punta y Asier Villalibre como la referencia arriba.
📋 Estos son los once futbolistas elegidos por José Alberto para saltar de inicio esta tarde frente al @MalagaCF#RacingMálagapic.twitter.com/9ts2Ppry0T— Real Racing Club (@realracingclub) October 5, 2025
17:03
¡Comenzamos!
Buenas tardes a todos, y sean bienvenidos a la narración de SUR del Racing-Málaga.
Los hombres de Pellicer (hoy de Alejandro Acejo) quieren poner fin a la racha de derrotas ante un equipo que también atraviesa un tramo negativo en materia de resultados.
18:54
-
