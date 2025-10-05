Directo | Racing - Málaga

17:37

Importante

El once del Málaga, con muy pocos retoques

Ya dijo Pellicer que no tenía muchas dudas con respecto a qué jugadores alinearía para este duelo, y es un once muy similar al que acabó el duelo en Burgos.

Las dos novedades con respecto al último once son los laterales, Gabilondo y Víctor García. Con la baja de Galilea por expulsión, Murillo regresa al eje de la zaga con Montero, que se mide a su exequipo.

De esta forma, el Málaga sale con Alfonso Herrero en portería; Gabilondo, Murillo, Montero y Víctor; Juanpe y Dani Lorenzo en el doble 'pivote', con Larrubia en la banda derecha, Lobete por la izquierda, y Rafa por detrás del 'nueve' Chupete.

No parece que sea todavía la hora para los dos últimos en llegar, Brasanac y Dorrio. El serbio no participó en el último duelo en El Plantío y el vasco debutó pero salió en la foto del segundo gol del Burgos.

Ya llevan un mes en Martiricos.