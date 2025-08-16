Directo | Málaga - Eibar
EL conjunto mañagueño se prueba ante el Eibar en La Rosaleda, en la primera de dos citas consecutivas en casa
Nacho Carmona y Pedro Luis Alonso
Málaga
Sábado, 16 de agosto 2025, 17:49
18:35
El once previsto en el Eibar
El Eibar, con el once previsto, con las bajas de Bautista y de Olaetxea. Jugarán Magunagoitia; Cubero, Marco Moreno, Arbilla, Buta; Nolaskoain, Aleix Garrido; Corpas, Magunazelaia, Guruzeta, y Marton.
𝐇𝐀𝐌𝐀𝐈𝐊𝐀𝐊𝐎𝐀 ⚔️ 𝐀𝐋𝐈𝐍𝐄𝐀𝐂𝐈𝐎́𝐍— SD Eibar (@SDEibar) August 16, 2025
📋 Primer 𝑶𝑵𝑪𝑬 de la temporada, 𝑮𝑶𝑨𝒁𝑬𝑵!#MálagaEibar | #BetiArmaginak⚔️ pic.twitter.com/T2V11MKeT0
Enlace copiado
18:27
¡Volvemos a casa! ¡Volvemos a @LaLiga2! 😊 pic.twitter.com/c4EEtZDGZ6— Málaga CF (@MalagaCF) August 16, 2025
18:25
Primer once de la temporada
Ya tenemos alineación, con la novedad de Alfonso Herrero, Montero y de Lobete respecto a los que salieron de titulares en el Trofeo Costa del Sol. Quizás la mayor sorpresa es la de Lobete.
Jugarán Alfonso Herrero; Puga, Álex Pastor, Montero, Víctor García; Luismi, Izan Merino, Dotor; Larrubia, Adrián Niño y Lobete.
𝐍𝐔𝐄𝐒𝐓𝐑𝐎 𝐗𝐈 || #MálagaEibarpic.twitter.com/vAe5gC4WhA— Málaga CF (@MalagaCF) August 16, 2025
Enlace copiado
18:17
¡Bienvenidos a Málaga, @SDEibar! ¡Bienvenidos a @vivecostadelsol! 🤝 pic.twitter.com/PKATQjgVwN— Málaga CF (@MalagaCF) August 16, 2025
18:12
🫡 @LaLiga2 ha llegado a La Rosaleda pic.twitter.com/Vc5MRY57At— Málaga CF (@MalagaCF) August 16, 2025
18:06
Cinco campañas seguidas sin ganar en el estreno
Pendientes ya de la primera alineación del Málaga esta temporada, hay que recordar que el equipo no consigue ganar en un arranque de la Liga desde la temporada 2019-20, en un 0-1 en Santander.
Enlace copiado
17:57
👔 Hoy toca la elegante. pic.twitter.com/jX4KHc5hKp— Málaga CF (@MalagaCF) August 16, 2025
17:55
Calor y Feria de Málaga
Quedan pocas entradas a la venta en La Rosaleda, pero este estreno liguero coincide con la primera jornada de la Feria de Málaga, de manera que está por ver cuántos de los 25.200 socios que tiene ya el equipo no faltan a su cita. El choque estará marcado por el calor. LaLiga no ha retrasado el inicio del partido a una franja más tardía, y el termómetro estará por encima de los 30 grados, un aspecto a tener en cuenta pese a las pausas de hidratación.
Enlace copiado
17:52
¡Arranca la temporada!
¡¡¡Comenzamos!!!
Empieza la temporada liguera del Málaga. Quedan minutos para el inicio del duelo ante el Eibar en La Rosaleda y os vamos a contar desde aquí todo lo que suceda.
Enlace copiado
13:26
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Publicidad
Publicidad
Publicidad
- 1 Detenida una joven de 23 años por intentar cortarle el cuello a su hermano en Málaga
-
2
- 3 La nueva señal de la DGT que avisa de cámaras en semáforos y sanciona con 200 euros
- 4 La Seguridad Social endurece los requisitos para acceder a la pensión
- 5 Jubilación desde los 52 años y sin recortes en profesiones duras o de riesgo: requisitos y trámites
- 6 Una trabajadora se jubila a los 57 años tras ganar en los tribunales a la Seguridad Social
- 7 Facua denuncia a un restaurante por cobrar 12 euros por el uso de un gancho para colgar el bolso
- 8 Dónde comer en la Feria de Málaga
-
9
- 10 Aemet ya advierte de terral en el arranque de la Feria de Málaga
-
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.