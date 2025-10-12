Directo | Joaquín y Rafita, las dos principales novedades en el once de Pellicer para el Málaga-Deportivo

20:06

Este es el once del Deportivo

Antonio Hidalgo sale con Germán en portería; una línea de cuatro compuesta por Loureiro en el lateral derecho, Arnau Comas, Barcia y Escudero; Gragera y Villares como doble 'pivote'; Mario Soriano por la izquierda, Luismi Cruz por la derecha, Yeremay como medio punta (aunque con libertad plena de movimiento) y Zakaria en la punta de ataque.

Loureiro suele ser central, pero las bajas en el puesto de lateral derecho (Ximo Navarro, titular habitual, cayó lesionado contra el Almería y el suplente Noubi se encuentra con Bélgica sub-21) obligan a Hidalgo a colocarle en el carril diestro.

Una de las sorpresas es la inclusión de Gragera en el once en lugar de Charlie Patiño.