Directo | Joaquín y Rafita, las dos principales novedades en el once de Pellicer para el Málaga-Deportivo
El conjunto gallego es líder y el único invicto en Primera y Segunda División
Lo más importante
Domingo, 12 de octubre 2025, 19:26
20:06
Este es el once del Deportivo
Antonio Hidalgo sale con Germán en portería; una línea de cuatro compuesta por Loureiro en el lateral derecho, Arnau Comas, Barcia y Escudero; Gragera y Villares como doble 'pivote'; Mario Soriano por la izquierda, Luismi Cruz por la derecha, Yeremay como medio punta (aunque con libertad plena de movimiento) y Zakaria en la punta de ataque.
Loureiro suele ser central, pero las bajas en el puesto de lateral derecho (Ximo Navarro, titular habitual, cayó lesionado contra el Almería y el suplente Noubi se encuentra con Bélgica sub-21) obligan a Hidalgo a colocarle en el carril diestro.
Una de las sorpresas es la inclusión de Gragera en el once en lugar de Charlie Patiño.
𝑶 𝒏𝒐𝒔𝒐 𝒐𝒏𝒄𝒆.#MálagaDépor#LaLigaHypermotionpic.twitter.com/86LgbanfeA— RC Deportivo (@RCDeportivo) October 12, 2025
20:01
Importante
¡Ya tenemos las alineaciones!
Pellicer da la titularidad a Rafita en el puesto de lateral derecho. El canterano desbanca a Gabilondo, señalado por sus últimas actuaciones en el aspecto defensivo.
La otra gran novedad es que Joaquín, en su retorno a una convocatoria tras casi un mes de baja, forma parte del once titular en lugar de Lobete.
También regresa al once titular Dani Sánchez en el carril zurdo y Víctor García vuelve al banquillo.
De esta forma, el Málaga sale con Alfonso Herrero en portería; Rafita, Murillo, Galilea y Dani Sánchez atrás; Juanpe y Dani Lorenzo en la medular, con Rafa como medio punta; Larrubia en la banda derecha, Joaquín por la izquierda y Chupete en la punta de ataque.
𝐍𝐔𝐄𝐒𝐓𝐑𝐎 𝐗𝐈 || #MálagaDéporpic.twitter.com/Ty1n5D0rRi— Málaga CF (@MalagaCF) October 12, 2025
19:46
Los jugadores del Málaga ya llegan a La Rosaleda
¡Los nuestros ya están en casa! 🫡#MálagaDéporpic.twitter.com/tLk6oPAO92— Málaga CF (@MalagaCF) October 12, 2025
19:40
¡Cooooomenzamos!
Sean todos bienvenidos a la narración de SUR del Málaga-Deportivo, duelo correspondiente a la novena jornada de Segunda División. El cuadro de Martiricos se la juega esta noche ante el líder, y el único equipo que sigue invicto en el fútbol profesional español.
13:46
