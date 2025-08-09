Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Directo | Málaga - Betis

El Trofeo Costa del Sol supone el último ensayo para ambos equipos cara al estreno liguero de la próxima semana

Nacho Carmona

Nacho Carmona

Sábado, 9 de agosto 2025, 19:16

Este contenido es exclusivo para suscriptores
Volver al inicio
Actualización disponible

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 La piscina más grande de Europa está en Andalucía (y solo cuesta 4 euros)
  2. 2 Herido muy grave un trabajador en Málaga tras caerle encima un torito elevador con 3.000 kilos
  3. 3 Cayetana Guillén Cuervo: «Sufrí una brutal agresión sexual a los seis años a manos de ocho hombres»
  4. 4 Un incendio en la Mezquita de Córdoba hace saltar las alarmas
  5. 5 Fallece en Marbella a los 80 años el empresario italiano Paolo Ghirelli
  6. 6 Huyen de una tienda con una treintena de artículos robados tras zarandear y sacar una navaja a la dependienta en Fuengirola
  7. 7 Colapsa el techo de la capilla de la Mezquita de Córdoba donde se originó el incendio
  8. 8 El crucero de Virgin se despide de la Bahía con un cariñoso mensaje a Málaga
  9. 9 Verano, sol, playa: el fenómeno del tardeo se traslada a Los Álamos
  10. 10 El trámite obligatorio en el SEPE para no dejar de cobrar la prestación

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Directo | Málaga - Betis

Directo | Málaga - Betis