Directo | Málaga - Betis
El Trofeo Costa del Sol supone el último ensayo para ambos equipos cara al estreno liguero de la próxima semana
Sábado, 9 de agosto 2025, 19:16
19:24
Y once del Betis
El Betis de Pellegrini formará Pau López; Aitor Ruibal, Bartra, Valentín Gómez, Junior; Mawli, Fornals; Pablo García, Isco, Riquelme; Bakambu . El malagueño Isco será titular y se espera que se lleve una sentida ovación de la parroquia blanquiazul.
💚🤍💚— Real Betis Balompié 🌴💚 (@RealBetis) August 9, 2025
¡Nuestro once inicial para el #MálagaRealBetis!#DíaDeBetispic.twitter.com/zA9Ytu62Fa
Enlace copiado
19:21
¡Alineación del Málaga!
El Málaga de Pellicer formará con Carlos López; Puga, Galilea, Pastor, Víctor García; Luismi, Izan Merino; Larrubia, Dotor, Joaquín; y Niño. Todo apunta a que será un 4-2-3-1 y que se parecerá mucho al once que el castellonense sacará la próxima semana, en el estreno liguero.
𝐍𝐔𝐄𝐒𝐓𝐑𝐎 𝐗𝐈 || #MálagaRealBetispic.twitter.com/Lap77vlLJq— Málaga CF (@MalagaCF) August 9, 2025
Enlace copiado
19:17
Dos bajas en el Málaga
En el cuadro blanquiazul no jugarán, seguro, ni Alfonso Herrero ni Jauregi, ambos lesionados. El guardameta tiene más opciones que el delantero de estar en el debut liguero, el próximo sábado ante el Eibar.
Enlace copiado
19:12
¡Buenas tardes! Ambiente de día grande en Martiricos
El Málaga cierra hoy su pretemporada con un encuentro de lo más especial. Recupera el Trofeo Costa del Sol tras un año en blanco por motivos logísiticos y e medirá al Betis de Isco y Pelligrini, en el que será un partido de reencuentros. Vamos con toda la previa.
Enlace copiado
12:07
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Publicidad
Publicidad
Publicidad
- 1 La piscina más grande de Europa está en Andalucía (y solo cuesta 4 euros)
- 2 Herido muy grave un trabajador en Málaga tras caerle encima un torito elevador con 3.000 kilos
- 3 Cayetana Guillén Cuervo: «Sufrí una brutal agresión sexual a los seis años a manos de ocho hombres»
- 4 Un incendio en la Mezquita de Córdoba hace saltar las alarmas
- 5 Fallece en Marbella a los 80 años el empresario italiano Paolo Ghirelli
- 6 Huyen de una tienda con una treintena de artículos robados tras zarandear y sacar una navaja a la dependienta en Fuengirola
- 7 Colapsa el techo de la capilla de la Mezquita de Córdoba donde se originó el incendio
- 8 El crucero de Virgin se despide de la Bahía con un cariñoso mensaje a Málaga
- 9 Verano, sol, playa: el fenómeno del tardeo se traslada a Los Álamos
- 10 El trámite obligatorio en el SEPE para no dejar de cobrar la prestación
-
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.