Directo | Loren Juarros analiza el mercado de fichajes del Málaga CF
El director deportivo comparece en La Rosaleda para detallar las últimas gestiones del club
SUR
Jueves, 4 de septiembre 2025, 11:37
El director deportivo del Málaga, Loren Juarros, comparece a partir de las 12.30 horas en la sala de prensa Juan Cortés -y que puede ... seguirse en director por SUR.es- de La Rosaleda para analizar el mercado de fichajes del Málaga CF. Loren detallará las últimas gestiones realizadas por el club blanquiazul que ha acometido seis fichajes durante el verano y se encuentra inmerso en las negociaciones por un medio centro tras las lesiones de Luismi y Álex Pastor.
