Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo | Loren Juarros analiza el mercado de fichajes del Málaga CF

Foto: Migue Fernández / Vídeo: Pedro J. Quero

Directo | Loren Juarros analiza el mercado de fichajes del Málaga CF

El director deportivo comparece en La Rosaleda para detallar las últimas gestiones del club

SUR

Jueves, 4 de septiembre 2025, 11:37

El director deportivo del Málaga, Loren Juarros, comparece a partir de las 12.30 horas en la sala de prensa Juan Cortés -y que puede ... seguirse en director por SUR.es- de La Rosaleda para analizar el mercado de fichajes del Málaga CF. Loren detallará las últimas gestiones realizadas por el club blanquiazul que ha acometido seis fichajes durante el verano y se encuentra inmerso en las negociaciones por un medio centro tras las lesiones de Luismi y Álex Pastor.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Medio Ambiente ya busca el primer nido de avispas velutinas en Málaga
  2. 2 ¿Gripe aviar en Málaga? Cierran el Parque de Huelin tras la muerte de una veintena de aves
  3. 3 Cae una empresa falsa de depósito de vehículos que operaba en el aeropuerto de Málaga
  4. 4 Pedro Sánchez y María Jesús Montero darán un mitin en Málaga: este será el sitio y la hora
  5. 5

    Ascienden a 17 los muertos por el descarrilamiento del funicular de La Gloria en Lisboa: «Sólo pudimos echar a correr»
  6. 6 Un trabajador sufre un ictus mientras se cambiaba en el vestuario de la empresa y un tribunal rechaza que sea accidente laboral
  7. 7 Sierra Blanca apuesta por una torre de 22 plantas para El Bulto que permitirá ganar zonas verdes
  8. 8 Retiran tres lotes de un gel de ducha por presencia de bacterias
  9. 9 Estos son los aviones que se podrán ver este domingo en el Festival Aéreo de Torre del Mar
  10. 10 El PP tumba la moción de censura que el PSOE iba a presentar en Benalauría

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Directo | Loren Juarros analiza el mercado de fichajes del Málaga CF