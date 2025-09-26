Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Adrián Niño, delantero del Málaga, y Fer Niño, punta del Burgos. SUR

Desmontando el mito familiar sobre los 'Niño'

Los dos son delanteros, ambos con el mismo apellido y roteños, pero no son hermanos ni primos primeros

Jorge Garrido

Jorge Garrido

Málaga

Viernes, 26 de septiembre 2025, 00:13

Los dos se apellidan Niño, son de Rota y son delanteros en Segunda División. Pero no, al contrario de lo que puede pensar la gente ... o se haya leído anteriormente en varios medios, no son hermanos (sus segundos apellidos son Heredia y Rodríguez) y tampoco son primos, o por lo menos no de forma directa, según explican a SUR las fuentes cercanas consultadas. Se trata de un caso deportivo que los aficionados de la NBA podrían asemejar al de Vince Carter y Tracy McGrady, que son primos segundos y se enteraron de ello cuando ambos ya jugaban en el mismo equipo. Adrián, atacante del Málaga (es duda para el encuentro ya que no se está entrenando por unas molestias en su tobillo), y Fer, punta del Burgos, se verán las caras (quizá por primera vez) este domingo en El Plantío, por lo que la oportunidad idónea para desmontar el mito sobre su grado de parentesco, además de destacar sus numerosas diferencias futbolísticas.

