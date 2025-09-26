Desmontando el mito familiar sobre los 'Niño'

Los dos se apellidan Niño, son de Rota y son delanteros en Segunda División. Pero no, al contrario de lo que puede pensar la gente ... o se haya leído anteriormente en varios medios, no son hermanos (sus segundos apellidos son Heredia y Rodríguez) y tampoco son primos, o por lo menos no de forma directa, según explican a SUR las fuentes cercanas consultadas. Se trata de un caso deportivo que los aficionados de la NBA podrían asemejar al de Vince Carter y Tracy McGrady, que son primos segundos y se enteraron de ello cuando ambos ya jugaban en el mismo equipo. Adrián, atacante del Málaga (es duda para el encuentro ya que no se está entrenando por unas molestias en su tobillo), y Fer, punta del Burgos, se verán las caras (quizá por primera vez) este domingo en El Plantío, por lo que la oportunidad idónea para desmontar el mito sobre su grado de parentesco, además de destacar sus numerosas diferencias futbolísticas.

El apellido Niño, como afirman las fuentes, es un apellido con mucha historia. Viene de Huelva, concretamente de Moguer, y relatan que «los constructores de la carabela de la Niña eran unos hermanos apellidados Niño». Cuentan que muchos emigraron hacia otras localidades de Cádiz, como pueden ser San Fernando o Puerto Real, o incluso a Málaga (más recientemente, unas tres generaciones atrás), por lo que se trata de una familia extensísima. Así que, a pesar de que posean el mismo apellido, a día de hoy no todos los que se apellidan así serán familiares o conservan parentesco (como ocurre con los apellidos tan comunes, que se expanden por la geografía de un país o varios).

Ya de una manera más actual pero igualmente histórica, familiares comentan que 'Niño' en Rota es un apellido más común de lo que se puede llegar a pensar, lo que le añade un componente aún más sorprendente al hecho de que estos dos futbolistas no guarden relación directa, ya que se trata de una localidad que cuenta ahora mismo con unos 30.000 habitantes.

Familiares investigadores establecen dos hipótesis en cuanto a la relación de familia que pueden tener los dos arietes: es posible que los bisabuelos de Adrián y Fer fuesen hermanos. Esto implicaría, con el desarrollo de las generaciones y las familias, que podrían ser primos terceros, por lo que no serían familiares considerados 'de sangre' ya que no les une de manera directa.

Otra de las posibilidades que se baraja es que los abuelos de los dos jugadores fueran hijos del segundo matrimonio del mismo bisabuelo (hay un bisabuelo de esta familia que se casó dos veces y formó familias numerosas en ambos matrimonios), lo que les uniría un poco más a nivel sanguíneo, aunque dicen que esta opción parte como la menos probable.

Los dos llevan el fútbol en la sangre

Lo que les une seguro son las raíces y el 'background' futbolístico. Es de sobra conocido que Fer Niño es el hijo del mítico zaguero Fernando Niño, que jugó más de 150 partidos en Primera con el Mallorca a finales de los años 90 y comienzos de los 2000. Fer, si bien él mismo se considera roteño, es nacido en Palma de Mallorca, ya que su padre jugaba en el conjunto bermellón cuando el atacante nació, y pasó sus primeros años de vida en la isla. Se inició en las categorías inferiores del Cádiz, y tras un breve paso por el Balón gaditano, se marchó a la cantera del Villarreal, donde ha desarrollado el grueso de su etapa formativa, llegando incluso a debutar con el primer equipo. El conjunto amarillo lo cedió durante una campaña al equipo donde triunfó su padre, el Mallorca, para que se fogueara en Primera, y después regresó al filial 'groguet' hasta la temporada pasada, que ya la jugó en el Burgos. De hecho, vio puerta ante el Málaga en el último partido de la temporada pasada en La Rosaleda.

Fer Niño es el hijo del veterano defensa Fernando Niño, que ha jugado más de 150 partidos en Primera

Por su parte, un familiar de Adrián, al que tras ver una fotografía suya es evidente el parecido físico (aunque la imagen no se puede mostrar), fue futbolista en el San Fernando. El actual delantero del Málaga comenzó en el Cádiz, regresó a casa para jugar en la Roteña, se fue al Sanluqueño y de ahí al Atlético de Madrid, donde ha pasado los últimos cinco años hasta recalar en el club de Martiricos.

Ambos son delanteros centro, pero son dos perfiles prácticamente antagónicos en cuanto a forma de jugar y de interpretar la posición de 'nueve'. Adrián es un delantero muy móvil, con buen trato con el balón y al que le gusta bajar a recibir, como los 'nueve y medio', o atacar el espacio interior desde la banda izquierda. Pero el principal aspecto a destacar del gaditano desde su llegada a Martiricos es un tanto opuesto a lo que se acaba de decir del futbolista: sus seis goles esta temporada (cuatro en los duelos de pretemporada, uno en Liga y otro con la selección española sub-21) han sido todos al primer toque, sin necesidad de intervenir en exceso en el juego para hacer gol.

Adrián Niño es la gran apuesta del Málaga este verano. Cuando abonó unos 400.000 euros por el 50 por ciento de sus derechos al Atlético, el club blanquiazul puso fin a una racha de siete años sin pagar por un traspaso, lo que habla de la buena salud económica del Málaga, tras unos años convulsos y difíciles a todos los niveles.

Por otro lado, Fer es un punta menos habilidoso con los pies, y con menos facilidad para generarse sus propias ocasiones. Pero es veloz y con un sensacional olfato goleador. La temporada pasada anotó diez goles en Liga con el cuadro burgalés, y suma ya tres en la presente campaña.

Se apellidan Niño, son de Rota. Pero no son hermanos ni primos (de hecho, ni se siguen en redes sociales). Pero el domingo podrán hablar de los lazos familiares que muy probablemente tengan, aunque no sean en grado de hermanos ni de primos de forma directa.