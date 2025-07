El descenso a los infiernos del Boavista, verdugo del Málaga en la UEFA

El Boavista, el que fue el verdugo del Málaga en la primera participación europea de la historia del club blanquiazul (cayó eliminado en los cuartos ... de final, en la tanda de penaltis), atraviesa más de 20 años después de aquello su peor momento institucional. El cuadro portugués ha caído hasta la quinta categoría del fútbol luso desde la segunda (quedó último de la Primera División en la 2024-25), por problemas financieros.

Estas dificultades económicas, que llegaron hasta el punto de no poder disponer siquiera de luz en su estadio, el Estadio do Bessa, o incluso fueron obligados a trasladar sus entrenamientos a otra ciudad, han acabado por hundir en lo competitivo a este club, que en 2001 fue campeón de la Liga. Fueron sancionados con cinco ventanas sin fichar, y cuando se levantó esta penalización en febrero firmaron a diez futbolistas que se encontraban sin equipo. Tres de ellos de bastante renombre: el portero exsevillista Vaclik; el que fuera lateral del PSG, Layvin Kurzawa o el medio centro del Chelsea, Marco van Ginkel fueron algunos de ellos, pero no pudieron evitar la quema en lo deportivo.

El empresario español Gerard López es el propietario del Boavista, y también envió a otro club histórico al fútbol amateur recientemente, al Girondins de Burdeos, gracias a su nefasta gestión.

Aquella fatídica eliminación del Málaga en los penaltis (Bravo y Leko fueron los malaguistas que malograron sus lanzamientos desde los once metros) es una de las heridas que nunca han terminado de cicatrizar para el malaguismo. No obstante, muchos coincidirán en que lo acontecido en Dortmund diez años después, esta vez en los cuartos de la Champions, fue incluso más doloroso.