El derbi Málaga-Cádiz por fin tiene fecha

LaLiga ha anunciado al fin los horarios de la sexta jornada liguera en Segunda División, a menos de dos semanas vista para la celebración de ... la misma, algo llamativo, ya que suelen ser asignados con un mes de antelación,no con tanto retraso, que complica las reservas hoteleras de los cuadros visitantes.

HORARIOS | Conoce cuándo se disputarán los partidos de la jornada 6⃣ en #LALIGAHYPERMOTION.



Finalmente, el derbi Málaga-Cadiz se jugará el domingo 21, a las 18.30, en un horario que puede no ser del todo malo para la llegada de aficionados del cuadro amarillo. En todo caso, la salida a Burgos del fin de semana del 27 y 28 de este mes sigue sin fecha, en la séptima jornada.

Así las cosas, el Málaga a estas alturas sólo conoce que visitará al Huesca este sábado, a las 18.30, y que recibirá al Cádiz a la misma hora del domingo 21, en La Rosaleda.