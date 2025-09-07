El derbi Málaga-Cádiz por fin tiene fecha
LaLiga ha esperado hasta menos de dos semanas antes para fijar los horarios de la sexta jornada en Segunda División
Málaga
Domingo, 7 de septiembre 2025, 19:00
LaLiga ha anunciado al fin los horarios de la sexta jornada liguera en Segunda División, a menos de dos semanas vista para la celebración de ... la misma, algo llamativo, ya que suelen ser asignados con un mes de antelación,no con tanto retraso, que complica las reservas hoteleras de los cuadros visitantes.
HORARIOS | Conoce cuándo se disputarán los partidos de la jornada 6⃣ en #LALIGAHYPERMOTION.— LALIGA HYPERMOTION (@LaLiga2) September 7, 2025
👉 https://t.co/aXkvnePrmT pic.twitter.com/G9U9Y7Ltqa
Finalmente, el derbi Málaga-Cadiz se jugará el domingo 21, a las 18.30, en un horario que puede no ser del todo malo para la llegada de aficionados del cuadro amarillo. En todo caso, la salida a Burgos del fin de semana del 27 y 28 de este mes sigue sin fecha, en la séptima jornada.
Así las cosas, el Málaga a estas alturas sólo conoce que visitará al Huesca este sábado, a las 18.30, y que recibirá al Cádiz a la misma hora del domingo 21, en La Rosaleda.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.