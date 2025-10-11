Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Los jugadores del Deportivo aplauden a su afición tras el partido frente al Almería del pasado fin de semana. LIGA HYPERMOTION
Rival del Málaga

El Deportivo, líder y el único invicto en Primera y Segunda

El conjunto gallego es el segundo equipo más realizador de la categoría (17 goles) y el que menos ha encajado (6 tantos en contra)

Jorge Garrido

Jorge Garrido

Málaga

Sábado, 11 de octubre 2025, 13:06

El Málaga sigue en caída libre y regresa a La Rosaleda para medirse al Deportivo, en lo que debería ser un partido de la jornada ... 9 pero de Primera División, dada la historia y entidad de estos dos clubes. Para el conjunto malagueño, no parece un partido propicio para recuperar el rumbo, ya que el cuadro coruñés es en estos momentos líder de la categoría (empatado a 16 puntos con el Racing, que viene de golear al conjunto de Martiricos) y es el único equipo invicto en Primera y Segunda División, después de que cayeran el Barcelona y el Elche el pasado fin de semana. El 'Depor' bien pudo perder también su condición de invicto esta última jornada de no ser por el sensacional gol de Yeremay, la estrella del conjunto gallego y el futbolista con mayor proyección de la categoría (el Deportivo rechazado múltiples ofertas millonarias por él, y a su vez el extremo canario amplió su contrato hasta 2030, con un sueldo astronómico y una elevada cláusula de rescisión), rescatando así un punto ante el Almería en Riazor (1-1). Valorado en 15 millones según el portal especializado 'Transfermarkt' (la plantilla del Málaga al completo tiene un valor de 14,9), es el futbolista más valioso en la categoría 'de plata'

