El Deportivo, líder y el único invicto en Primera y Segunda

El Málaga sigue en caída libre y regresa a La Rosaleda para medirse al Deportivo, en lo que debería ser un partido de la jornada ... 9 pero de Primera División, dada la historia y entidad de estos dos clubes. Para el conjunto malagueño, no parece un partido propicio para recuperar el rumbo, ya que el cuadro coruñés es en estos momentos líder de la categoría (empatado a 16 puntos con el Racing, que viene de golear al conjunto de Martiricos) y es el único equipo invicto en Primera y Segunda División, después de que cayeran el Barcelona y el Elche el pasado fin de semana. El 'Depor' bien pudo perder también su condición de invicto esta última jornada de no ser por el sensacional gol de Yeremay, la estrella del conjunto gallego y el futbolista con mayor proyección de la categoría (el Deportivo rechazado múltiples ofertas millonarias por él, y a su vez el extremo canario amplió su contrato hasta 2030, con un sueldo astronómico y una elevada cláusula de rescisión), rescatando así un punto ante el Almería en Riazor (1-1). Valorado en 15 millones según el portal especializado 'Transfermarkt' (la plantilla del Málaga al completo tiene un valor de 14,9), es el futbolista más valioso en la categoría 'de plata'

El Deportivo acumula cuatro triunfos y cuatro empates. Con 18 goles a favor, el segundo conjunto más realizador del campeonato y sólo seis en contra (el equipo que menos tantos ha encajado hasta ahora empatado con el Cádiz), tiene, por tanto, la mejor diferencia de goles del campeonato. El conjunto blanquiazul ha mantenido su potencial ofensivo y con Hidalgo y los refuerzos ha adquirido la solidez defensiva que carecía el pasado curso.

Cambios tras afianzarse en la categoría

Tras varios años compitiendo en los infiernos de Primera RFEF, el Deportivo, que ascendió el mismo curso que el Málaga, comenzó pasando bastantes apuros en el tramo inicial en Segunda y acabó por destituir al técnico que le dio el ascenso, Imanol Idiakez, a finales del mes de octubre. Llegó Óscar Gilsanz, que estabilizó al equipo, fue capaz de sacar el máximo rendimiento a muchos de los jugadores y el conjunto de La Coruña obtuvo la permanencia de manera holgada, comandado por un Yeremay estelar, que hizo 15 goles y dio cinco asistencias.

Ampliar Yeremay controla una pelota en el último partido del Deportivo, frente al Almería. LIGA HYPERMOTION

Una vez se ha afianzado en la categoría, el Deportivo ha decidido confeccionar un proyecto candidato al ascenso. Como ya se ha mencionado anteriormente, fue capaz de retener y blindar a su figura, Yeremay, que desde enero contaba con propuestas de clubes europeos pero que en verano decidió extender su vínculo con el club gallego, del que es canterano (tuvo también un fugaz paso por La Fábrica previamente), un movimiento que sorprende por ambas partes, ya que en el fútbol es cada vez menos frecuente ver esta clase de gestos de lealtad y en el fútbol español es cada vez más difícil que los clubes puedan permitirse rechazar ofertas por sus estrellas, y menos de cantidades tan altas como las que se hablaban (unos treinta millones). Mantener a Yeremay fue una declaración de intenciones: el objetivo es ascender a Primera.

La entidad coruñesa fichó al héroe malaguista Antonio Hidalgo, avalado por su brillante periplo en Huesca, club al que llegó a mitad de la temporada 2023-24 con el objetivo de salvar la categoría, lo cumplió y el pasado curso pugnó hasta el final por entrar en los 'play-off'.

Ampliar Antonio Hidalgo, en una comparecencia reciente. LIGA HYPERMOTION

Si ya de por sí el Deportivo contaba con varios futbolistas sobre los que armar un equipo competente (además de Yeremay, cuentan con otro canterano de banda, este en la derecha, que es David Mella, el delantero Zakaria que ya lleva cinco dianas, o el medio punta Mario Soriano), este verano ha fichado ha fichado bastante y bien. Firmó a Noubi, defensa de 20 años procedente del Standard de Lieja; al zaguero Arnau Comas libre desde el Basilea, canterano del Barcelona que realizó una sólida campaña a préstamo en el Eibar antes de lesionarse; pagó un millón al Tenerife por el habilidoso extremo Luismi Cruz (una las piezas más cotizadas entre los descendidos a Primera RFEF); al lateral zurdo Quagliata del Cremonese, que empieza a afianzarse en el once; al medio centro José Gragera, cuya carrera se está estancando desde que se marchó al Espanyol y busca relanzarla en La Coruña; al defensa Miguel Loureiro del Huesca, petición expresa de Hidalgo; al portero Bachmann en calidad de cedido del Watford (aunque todavía no ha jugado en ningún partido y estará lesionado por varios meses); al delantero Mulattieri, a préstamo por el Sassuolo y a Stoichkov del Granada, en un extraño trueque de cesiones entre el 'nueve' gaditano y Bouldini en los últimos días de mercado.

El peso de Abanca

A diferencia del Málaga, intervenido judicialmente desde hace ya más de un lustro, el Deportivo es un club estabilizado económicamente gracias al peso que tiene Abanca, que tomó el control del club en 2020 y controla el 99,99% de las acciones de la entidad blanquiazul. Las sucesivas ampliaciones de capital han permitido al club presidido por el hispano-venezolano Juan Carlos Escotet (presidente también de Abanca) gozar de una gran salud económica. Con 11,49 millones, tiene uno de los topes salariales más altos de la categoría, si bien es cierto que el pasado curso, como recién ascendido a Segunda, tenía el tercero con 13,4.

Bajas sensibles para el partido del domingo

Ampliar David Mella, una de las ausencias clave en el Deportivo, que se encuentra con Izan Merino en el Mundial sub-20 con España. EFE

En todos lados cuecen habas. El Málaga llegará al envite con al menos ocho bajas, pero el Deportivo también se ha visto afectado por las lesiones y ausencias recientemente. David Mella se encuentra en Chile con Izan Merino en el Mundial sub-20; el lateral derecho Ximo Navarro cayó lesionado en el último partido ante el Almería, como también lo hiciera Bachmann, aunque este en el entrenamiento previo a aquel duelo, y el sustituto natural de Navarro, Noubi, fue citado por la selección belga sub-21 en este parón de selecciones