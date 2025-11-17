Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Rafa persigue a Yayo, en el tramo final del partido de este lunes. AGENCIA LOF

Demasiados pecados capitales en el Málaga

El Málaga sufre su sexta derrota seguida fuera, ante uno de los rivales más débiles, después de regalar el primer tiempo e intensificar de forma estéril el ritmo en el segundo, sin una ocasión muy clara en esos segundos 45 minutos

Pedro Luis Alonso

Málaga

Lunes, 17 de noviembre 2025, 22:55

Comenta

Un pase del lateral al extremo, un simple pase no incluido en una acción de contragolpe, ni en una recuperación y activación inmediata, desmontó al ... Málaga en León. En una de las salidas más propicias de la temporada, tampoco fue la ocasión de sumar fuera. El envío de Calero a Ribeiro sorprendió a media altura en el despliegue a Víctor García, Montero salió a tapar y el brasileño se fue por fuera del central con una facilidad pasmosa para encarar y definir en el 'mano a mano' ante Alfonso Herrero.

