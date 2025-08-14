Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

José María Muñoz, Francisco Salado, Francisco de la Torre y Kike Pérez, este jueves. SUR

que

De la Torre y Salado renuevan sus abonos con el Málaga

El acalde y el presidente de la Diputación cumplen su compromiso de cada verano en un contexto difícil, tras la decisión de la renuncia a albergar el Mudial de 2030 y remodelar y ampliar La Rosaleda

Pedro Luis Alonso

Pedro Luis Alonso

Málaga

Jueves, 14 de agosto 2025, 15:40

Los responsables de las instituciones propietarias de La Rosaleda (a falta de la Junta de Andalucía) renovaron este jueves su abono malaguista, un acto protolocario ... habitual todos los veranos y que este año se escenificó a punto de que el Málaga debute oficialmente en la Liga (este sábado, a las 19.30 horas, ante el Elbar) y en un contexto difícil.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

