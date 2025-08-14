Los responsables de las instituciones propietarias de La Rosaleda (a falta de la Junta de Andalucía) renovaron este jueves su abono malaguista, un acto protolocario ... habitual todos los veranos y que este año se escenificó a punto de que el Málaga debute oficialmente en la Liga (este sábado, a las 19.30 horas, ante el Elbar) y en un contexto difícil.

Este acto desde algunos años ha dejado de ser abierto a los medios de comunicación, pero en esta ocasión la situación era más delicada por el reciente suceso vivido con la renuncia a ser sede del Mundial de 2030 después de algunos obstáculos logísticos.

Parte de la afición, por no decir una mayoría, no ha respaldado este fracaso político y organizativo, por más que implicaba peajes para los seguidores, ya que se barajaba la opción de reducir mucho el aforo en el estadio provisional (el Ciudad de Málaga) que acogería al Málaga durante dos o más temporadas mientras se hubiera remodelado La Rosaleda.

Ampliar De la Torre y Salado, este jueves en las oficinas de La Rosaleda. SUR

El resultado de todo fue la pitada considerable de la que fue objeto el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, con motivo de la entrega del trofeo del Costa del Sol el pasado sábado (tras el 3-1 al Betis), a pie de césped en el estadio de Martiricos.

Este jueves De la Torre acudió junto al presidente de la Diputación, Francisco Salado, a renovar su carné. Fueron recibidod por el administrador judicial del Málaga, José María Muñoz, así como por el director general de la entidad, Kike Pérez.