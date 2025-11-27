Brasanac dice adiós a lo que resta de 2025

Más problemas para el Málaga en forma de bajas. El medio serbio Darko Brasanac, que llevaba en el dique seco dos semanas, desde el partido ... ante el Córdoba, dice adiós a los que resta de 2025 tras ser intervenido del problema en la rodilla que propició su cambio antes del descanso. Entró, curiosamente, para sustituir al lesionado Juanpe, pero él también tuvo que ser reemplazado por ese mismo motivo. Al principio parecía que no sería una lesión importante, pero los acontecimientos que se han ido sucediendo confirman que la lesión era más seria de lo que en un primer momento parecía.

El club confirmó, en la tarde de este jueves, que Brasanac fue intervenido de su problema en la rodilla derecha. «Se ha sometido a una artroscopia exploratoria y reparatoria tras las molestias sufridas en rodilla derecha durante el partido contra el Córdoba CF. El jugador queda pendiente de evolución», fue el anuncio que hizo el Málaga al respecto. Se espera que vuelva a ser uno más en el trabajo a mediados de enero. Es decir, se perderá de competición lo que resta de 2025.

A corto plazo, este contratiempo reduce el abanico de opciones para Funes en la medular, que no podrá contar con Juanpe hasta bien entrado diciembre y tampoco con los lesionados de larga duración Luismi y Ramón. Izan Merino, que recibió un golpe en la cara que le abrió la ceja ante el Mirandés, no se ha entrenado en lo que va de semana y su presencia este sábado en Valladolid pende de un hilo ahora mismo.

Así, el técnico de Loja, que se decantó por Dotor e Izan Merino en el centro del campo para el partido de su estreno, sólo podrá contar con seguridad con el madrileño y Rafa Rodríguez. El canterano Arriaza, que ha venido jugando en el centro del campo en el Malagueño cuando la situación lo ha requerido, podría formar parte de la convocatoria para que Funes disponga de más opciones en una zona del campo castigada y muy mermada por las lesiones. Optó por poner a Dani Lorenzo de segundo punta el domingo, aunque puede que sea obligado a retrasarlo, dadas las circunstancias.