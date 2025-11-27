Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Brasanac, siendo sustituido ante el Córdoba. Marilú Báez

Brasanac dice adiós a lo que resta de 2025

El serbio, que tuvo que ser sustituido ante el Córdoba por problemas en su rodilla derecha, ha sido intervenido y no regresará a los entrenamientos hasta mediados de enero

Nacho Carmona

Málaga

Jueves, 27 de noviembre 2025, 19:14

Más problemas para el Málaga en forma de bajas. El medio serbio Darko Brasanac, que llevaba en el dique seco dos semanas, desde el partido ... ante el Córdoba, dice adiós a los que resta de 2025 tras ser intervenido del problema en la rodilla que propició su cambio antes del descanso. Entró, curiosamente, para sustituir al lesionado Juanpe, pero él también tuvo que ser reemplazado por ese mismo motivo. Al principio parecía que no sería una lesión importante, pero los acontecimientos que se han ido sucediendo confirman que la lesión era más seria de lo que en un primer momento parecía.

