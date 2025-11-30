Dani Sánchez: «Aunque me sentí al borde, decidí levantarme»
El jugador del Málaga reconoció en redes sociales que «la ansiedad me empujó a cuestionarlo todo, incluso lo que más amo y eso me afectaba en cosas que siempre habían sido naturales para mí: mi confianza, mi energía, mi manera de vivir cada día»
Málaga
Domingo, 30 de noviembre 2025, 23:36
No está siendo una temporada fácil para Dani Sánchez. Apenas ha tenido protagonismo este curso, cediendo la plaza de lateral izquierdo de la que se ... apoderó la pasada campaña gracias a su gran rendimiento, a Víctor García. El malagueño (443) ha jugado la mitad que el barcelonés (877). Muchos se preguntaban el porqué de de todo esto, ya que las sensaciones que dejó Sánchez al término de la 2024-25 fueron muy buenas. Y el propio canterano desveló en redes sociales que ha vivido unos meses complicados psicológicamente.
«30 de noviembre 03:00 am, me dispongo a escribir a ver qué sale», comienza el texto. «Estas últimas semanas y algunos meses atrás han sido una prueba muy dura para mí. La ansiedad me empujó a cuestionarlo todo, incluso lo que más amo. Y eso me afectaba en cosas que siempre habían sido naturales para mí: mi confianza, mi energía, mi manera de vivir cada día y cada entrenamiento. Sentía que no era yo, como si estuviera peleando contra una parte de mí que no entendía. A veces, cuando no entiendes por qué las cosas no salen, el silencio pesa más que cualquier derrota», relató.
«No ha sido fácil reconocerlo, pero creo que es importante aceptar que incluso los más fuertes también caemos. Y yo caí, pero también aprendí a levantarme. Aprendí a escucharme, a darme tiempo, a entender que la mente también necesita descanso y cuidado», continuó explicando.
«En todo este proceso he estado más reservado, más en silencio, y sé que quizás desde fuera podía parecer que algo no encajaba. Y sí, seguramente muchas cosas en mi rendimiento o en mi situación tenían una explicación interna que yo mismo estaba intentando gestionar. Pero no quiero justificar nada: lo que importa es que estoy volviendo a encontrarme. Y aunque me sentí al borde, decidí levantarme. Cada entrenamiento, cada minuto sin jugar, cada pensamiento negativo… todo lo estoy transformando en fuerza. Está foto ha sido minutos después de finalizar el partido, aliviado conmigo mismo y sonriéndome, porque me lo merezco y porque hay gente que se merece verme así», dijo el lateral, tras saltar al césped más de un mes después.
«Hoy, gracias a Dios, vuelvo a sentir esa luz que hacía tiempo no veía. Vuelvo a recuperar mi confianza, mi ilusión, mis ganas de ser el de siempre: dedicado, ambicioso y con hambre de crecer. Estoy sonriendo otra vez, disfrutando del fútbol de verdad, sintiéndome libre y fuerte. Quiero mencionar, aunque sea brevemente, a mi familia y a mi círculo más cercano. Ellos han sido un apoyo silencioso pero fundamental, el tipo de compañía que no hace ruido pero sostiene. Y eso se queda para siempre. Ellos serán los que me acompañen toda mi vida», agradeció Sánchez.
Y dejó un mensaje motivador: «Uno puede caer, puede dudar, puede romperse un poco… pero nunca tirar la toalla. He vuelto a ser yo. Y voy a por todas. 03:45 am. Fin».
No es muy habitual que un futbolista reconozca haber vivido situaciones de este tipo, y menos en plena competición. Pero Dani Sánchez lo ha hecho, en otro gesto más que le honra como deportista, pero sobre todo como persona.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión