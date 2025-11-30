Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Dani Sánchez, en el vestuario del Málaga tras el partido en Valladolid. @daniel_snchez11

Dani Sánchez: «Aunque me sentí al borde, decidí levantarme»

El jugador del Málaga reconoció en redes sociales que «la ansiedad me empujó a cuestionarlo todo, incluso lo que más amo y eso me afectaba en cosas que siempre habían sido naturales para mí: mi confianza, mi energía, mi manera de vivir cada día»

Jorge Garrido

Jorge Garrido

Málaga

Domingo, 30 de noviembre 2025, 23:36

No está siendo una temporada fácil para Dani Sánchez. Apenas ha tenido protagonismo este curso, cediendo la plaza de lateral izquierdo de la que se ... apoderó la pasada campaña gracias a su gran rendimiento, a Víctor García. El malagueño (443) ha jugado la mitad que el barcelonés (877). Muchos se preguntaban el porqué de de todo esto, ya que las sensaciones que dejó Sánchez al término de la 2024-25 fueron muy buenas. Y el propio canterano desveló en redes sociales que ha vivido unos meses complicados psicológicamente.

