Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Selu Diallo se lamenta tras fallar una ocasión frente al Castellón en el Reino de León. LIGA HYPERMOTION
Rival del Málaga

La Cultural Leonesa, con más problemas en casa que fuera

El conjunto recién ascendido tan sólo ha sumado cinco puntos en el Reino de León esta temporada, por los nueve que ha logrado a domicilio

Jorge Garrido

Jorge Garrido

Málaga

Domingo, 16 de noviembre 2025, 21:55

Comenta

El Málaga jugará en lunes por primera vez en toda la temporada. Lo hará ante la Cultural Leonesa en el Reino de León, en un ... partido que es completamente inédito (no se han enfrentado nunca ni en Liga ni en Copa del Rey). La 'Cultu' ascendió a Segunda tras siete temporadas en la categoría de bronce (la ya extinta Segunda B y Primera Federación), como primero en el Grupo 1, liderando la tabla durante las 38 jornadas ligueras. Ya en Segunda, el objetivo del equipo desde el inicio no era otro que el de luchar por la permanencia en la categoría.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un turismo que circulaba en sentido contrario por la AP-7 causa un accidente con cinco heridos a la altura de Mijas
  2. 2 Alquileres desde 365 euros: así podrás acceder a partir de mañana a una VPO asequible por la zona de la Universidad de Málaga
  3. 3 El asesino de Encarnita Polo se escapó del ala de psiquiatría y la mató mientras dormía
  4. 4 Muere un hombre tras una colisión en Alhaurín de la Torre
  5. 5 Hallan el cadáver de un hombre de 57 años flotando en Puerto Marina
  6. 6 Absueltas del robo de un carro lleno de aceite y langostinos en Nochevieja en Benalmádena
  7. 7 Un incendio en una caseta de transformación deja sin luz a 600 vecinos en Málaga
  8. 8

    Antonio Carlos Miñán, de batería de Pablo López a tabernero en Fuengirola
  9. 9 Cae en Málaga un capo de la droga que fingió su muerte para liderar un grupo de narcoterroristas
  10. 10 La borrasca Claudia sonríe a Málaga y deja acumulados de más de 150 litros en zonas del interior

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur La Cultural Leonesa, con más problemas en casa que fuera

La Cultural Leonesa, con más problemas en casa que fuera