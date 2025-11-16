La Cultural Leonesa, con más problemas en casa que fuera

El Málaga jugará en lunes por primera vez en toda la temporada. Lo hará ante la Cultural Leonesa en el Reino de León, en un ... partido que es completamente inédito (no se han enfrentado nunca ni en Liga ni en Copa del Rey). La 'Cultu' ascendió a Segunda tras siete temporadas en la categoría de bronce (la ya extinta Segunda B y Primera Federación), como primero en el Grupo 1, liderando la tabla durante las 38 jornadas ligueras. Ya en Segunda, el objetivo del equipo desde el inicio no era otro que el de luchar por la permanencia en la categoría.

Para ello, el conjunto castellanoleonés realizó este verano una profunda remodelación de su plantilla en busca de un salto de calidad en casi todas las posiciones del campo. Sólo quedan cuatro futbolistas de la temporada pasada (Quique Fornos, Bicho, Luis Chacón y Pibe), acometiendo 17 incorporaciones en el mercado estival, cinco de ellas a partir de septiembre.

Ampliar Raúl Llona y 'Cuco' Ziganda, los dos entrenadores de la Cultural Leonesa esta temporada. LIGA HYPERMOTION

El inicio de la Cultural Leonesa no fue nada positivo, con sólo una victoria en las primeras seis jornadas (un empate y cuatro derrotas), lo que propició que el club despidiera a Raúl Llona, con quien había subido, para colocar en el banquillo a José Ángel 'Cuco' Ziganda. En su primer encuentro al frente, logró una victoria a domicilio frente al Valladolid (0-1), y el equipo ha conseguido una mayor estabilidad. No obstante, continúa en los puestos de descenso, ocupando el vigésimo puesto con 14 puntos, si bien es cierto que está a un sólo punto de salir de la zona de peligro.

Lo sorprendente es que ha sumado casi el doble de sus puntos (nueve) lejos de casa que en su estadio (cinco), con dos sonadas goleadas, ante el Racing (2-4, aunque fue venciendo por cuatro goles hasta el minuto 70) y el Zaragoza (0-5). El reto del cuadro culturalista es el de convertir el Reino de León en una fuente más consistente de puntos, una condición que acostumbra a ser imprescindible y diferencial para obtener la permanencia en una categoría tan igualada como Segunda División.

Futbolistas más destacados y dos bajas clave

La Cultural Leonesa cuenta con bastantes futbolistas de mucho nivel, como el portero Edgar Badia, que si bien es cierto que ha encajado 19 tantos, también acumula cuatro porterías a cero; el lateral izquierdo Roger Hinojo, cedido por el Espanyol, que es un jugador con mucho recorrido y vocación ofensiva (ha anotado un gol); el central Matia Barzic, aunque no estará disponible para el encuentro porque ha ido convocado con la selección croata sub-21; el 'nueve' Manu Justo, que lleva tres dianas y el '10', Luis Chacón, que ya suma tres goles y dos asistencias (es el responsable directo o indirecto de un tercio de los goles de su equipo). Tampoco estará Rubén Sobrino, que no volverá hasta enero por una lesión muscular.

Ampliar Iván Calero, un exmalaguista que ahora juega en la Cultural Leonesa. MÁLAGA CF/CULTURAL Y DEPORTIVA LEONESA

Iván Calero se reencuentra con el Málaga. El lateral madrileño, hijo del técnico Julián Calero, fue futbolista blanquiazul durante dos temporadas, la 2020-21 y el inicio de la 2021-22. Era el titular en la banda derecha (tanto de lateral como, en ocasiones, de extremo) en la primera vuelta en el famoso año de las 18 fichas profesionales con Sergio Pellicer al frente, hasta que sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior en diciembre frente al Almería, y estuvo de baja durante diez meses. Regresó para el comienzo de la siguiente campaña, con José Alberto López en el banquillo, pero apenas jugó tres partidos y salió cedido al Alcorcón en enero.

Este verano firmó por el conjunto culturalista, tras militar en el Zaragoza el pasado curso, en el que jugó 40 partidos. Y en León está ofreciendo un gran rendimiento, sobre todo desde la llegada de Ziganda. Ya ha dado cuatro asistencias en diez partidos.