Cueva de Nerja vuelve a aparecer en la camiseta prepartido del Málaga

En una constante busca de 'sponsors' y patrocinios, el Málaga afianzó por otra temporada más (ya se unió en la 2024-25) el vínculo con ... la Fundación Pública de Servicios Cueva de Nerja, cuyo logo aparecerá en la camiseta prepartido. El presidente de la Fundación, Javier Salas, estuvo con los dirigentes del club malaguista, José María Muñoz (administrador judicial) y Kike Pérez, además de miembros de la Diputación, como Sandra Extremera (en representación de Francis Salado), y de la propia Fundación, en La Rosaleda para oficializar este acuerdo.

Kike Pérez expresó que «para nosotros lucir el nombre de este emblema malagueño es un orgullo tremendo. La Cueva de Nerja es uno de los puntos turísticos más importante de la provincia, pero sobre todo es un patrimonio natural de un valor incalculable. La labor de su fundación es clave para la conservación de un tesoro propiedad de los malagueños».

Por otro lado, Salas dijo que «la Fundación Cueva de Nerja apoya el deporte malagueño un año más, y lo hace especialmente con el Málaga, un equipo tan querido por todos los malagueños y que demuestra su trabajo constante partido a partido. Estamos seguros de que esta temporada volverá a hacer historia. Todo nuestro ánimo y respaldo un año más».