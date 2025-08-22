Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Imagen del acto de ratificación del sponsor. MÁLAGA CF

Cueva de Nerja vuelve a aparecer en la camiseta prepartido del Málaga

El club blanquiazul afianza el 'sponsor' de la Fundación Pública de Servicios y lucirá el logo de esta en la zona frontal de la elástica

Jorge Garrido

Málaga

Viernes, 22 de agosto 2025, 10:57

En una constante busca de 'sponsors' y patrocinios, el Málaga afianzó por otra temporada más (ya se unió en la 2024-25) el vínculo con ... la Fundación Pública de Servicios Cueva de Nerja, cuyo logo aparecerá en la camiseta prepartido. El presidente de la Fundación, Javier Salas, estuvo con los dirigentes del club malaguista, José María Muñoz (administrador judicial) y Kike Pérez, además de miembros de la Diputación, como Sandra Extremera (en representación de Francis Salado), y de la propia Fundación, en La Rosaleda para oficializar este acuerdo.

