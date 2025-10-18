Cuatro altas en la convocatoria del Málaga para Leganés

El Málaga viaja a Leganés con cuatro altas en la convocatorias, las de Puga, aunque es probable que no esté para jugar muchos minutos, tras ... sólo dos entrenamientos y más de un mes de baja, Montero (cumplió su sanción), e Izan Merino y Ochoa, que han regresado de compromisos internacionales.

Sergio Pellicer se lleva para el duelo en Butarque de este domingo al mediodía (14.00 horas) a 23 jugadores (el máximo posible de los que se pueden vestir de corto), que son los porteros Alfonso Herrero y Carlos López; los defensas Rafita, Puga, Murillo, Galilea, Montero, Víctor García y Dani Sánchez; los medios Juanpe, Izan Merino, Dotor, Ochoa, Brasanac, Dani Lorenzo y Rafa; los extremos Haitam, Dorrio, Larrubia, Joaquín y Lobete, y los puntas Chupete y Jauregi.

En relación al último compromiso liguero, ante el Deportivo, se han quedado fuera solamente Gabilondo, con una fractura en un hueso de una mano, y Recio, que jugará este fin de semana con el Atlético Malagueño en Segunda RFEF.

Hay que recordar, además, las ausencias por lesiones de larga duración de Moussa, Ramón, Luismi y Álex Pastor, además de Adrián Niño. En el Leganés sólo causa baja el central Rubén Pulido, en su caso también un percance de gravedad.