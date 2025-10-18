Cuatro altas en la convocatoria del Málaga para Leganés
El equipo, que jugó ante el Deportivo con nueve ausencias, afronta la cita de este domingo en Butarque con seis bajas, al ser novedad en la lista Puga, Montero, Izan Merino y Ochoa
Málaga
Sábado, 18 de octubre 2025, 17:33
El Málaga viaja a Leganés con cuatro altas en la convocatorias, las de Puga, aunque es probable que no esté para jugar muchos minutos, tras ... sólo dos entrenamientos y más de un mes de baja, Montero (cumplió su sanción), e Izan Merino y Ochoa, que han regresado de compromisos internacionales.
Sergio Pellicer se lleva para el duelo en Butarque de este domingo al mediodía (14.00 horas) a 23 jugadores (el máximo posible de los que se pueden vestir de corto), que son los porteros Alfonso Herrero y Carlos López; los defensas Rafita, Puga, Murillo, Galilea, Montero, Víctor García y Dani Sánchez; los medios Juanpe, Izan Merino, Dotor, Ochoa, Brasanac, Dani Lorenzo y Rafa; los extremos Haitam, Dorrio, Larrubia, Joaquín y Lobete, y los puntas Chupete y Jauregi.
En relación al último compromiso liguero, ante el Deportivo, se han quedado fuera solamente Gabilondo, con una fractura en un hueso de una mano, y Recio, que jugará este fin de semana con el Atlético Malagueño en Segunda RFEF.
Hay que recordar, además, las ausencias por lesiones de larga duración de Moussa, Ramón, Luismi y Álex Pastor, además de Adrián Niño. En el Leganés sólo causa baja el central Rubén Pulido, en su caso también un percance de gravedad.
