Cuarta expulsión de Pellicer en sus dos etapas en el Málaga

Sergio Pellicer es el segundo entrenador con más partidos dirigidos al Málaga en la historia, sólo por detrás de Joaquín Peiró (224). Suma ya 175, ... de los que 167 son de la Liga y ocho de Copa del Rey, pero desgraciadamente, está batiendo registros también en cuanto a expulsiones, porque acumula ya cuatro con la sufrida el domingo en Burgos.

En todos los casos han sido por protestas al equipo arbitral, y en los tres precedentes que ya se sancionaron hubo un mínimo de dos partidos de castigo. Los dos primeros sucesos fueron en la temporada 2020-21, en Segunda División. En el mes de noviembre, en la duodécima jornada, vio la roja en el campo de la Ponferradina (1-1). Fue castigado con dos partidos en que no pudo estar en el banquillo ante Leganés y Girona. En la resolución, el Comité de Competición consideró que la conducta del técnico entraba dentro de lo considerado como «actitudes de menosprecio o desconsideración hacia los árbitros» y aplicó el grado mínimo gracias a las alegaciones del club, que solicitó la «consideración del atenuante de arrepentimiento espontáneo».

En la rueda de prensa Pellicer comentó: «Nunca suelo hablar del árbitro y espero que diga la verdad, que sólo tiene un camino, y la mentira tiene las patas muy cortas. Le he dicho al cuarto árbitro qué es lo que estaba pasando en esta segunda parte. Solamente eso». Muñiz Ruiz puso en el acta: «¿Por qué me expulsas? Espero que no mientas en el acta».

Al final de esa campaña, en mayo, en la antepenúltima jornada (0-1 en casa ante el Girona) volvió a ser expulsado. «No le he dicho nada al árbitro. Simplemente me he enfadado conmigo mismo y he hecho un gesto hacia mí. Puede que el cuarto árbitro ha pensado que le estaba diciendo algo. Incluso, al final del partido he ido para explicárselo», expuso en la sala de prensa. Sin embargo, el árbitro, Moreno Aragón, reflejó en el acta que dijo «a voz de grito»: «'¡El mismo del Logroñés, siempre adulterando los partidos!', sentándose posteriormente en el banquillo y golpeándolo en señal de disconformidad». Tuvo tres partidos de sanción y acabó la campaña sin poder sentarse en el banquillo.

En todos los precedentes hubo al menos una sanción de dos partidos, y en uno de los casos el castigo ascendió a tres

En la campaña 2023-24, en Primera RFEF, vio la roja en el derbi en Antequera (0-2, jornada décima) y le cayeron dos partidos de sanción y una multa económica de 600 euros por «actitudes de menosprecio o desconsideración hacia los/as árbitros/as, directivos/as o autoridades deportivas».

El acta del colegiado de ese partido, Campos Salinas, reflejó que en el minuto 90 Pellicer «se dirigió a mi cuarto árbitro de forma airada en los siguientes términos 'eso es falta joder, estáis jugando con el resultado'. de forma reiterada, y dirigirse al banquillo adversario en los siguientes términos 'nunca vais a estar por encima, no nos vais a pasar' con ánimo de provocación y tras ser advertido previamente».

El Málaga presentó a una prueba videográfica para demostrar que nunca tuvo ánimo de provocación, sino la intención de defender a su jugador (Murillo)« por un comentario recibido por este desde el banquillo rival.

Además, como curiosidad, Pellicer también fue expulsado ante el Estepona en un partido de pretemporada, el que cerró la preparación el verano de 2023, en la campaña de Primera RFEF.