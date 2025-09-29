Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Pellicer, en su expulsión en Ponferrada en la campaña 2020-21, la primera en el Málaga. AGENCIA LOF

Cuarta expulsión de Pellicer en sus dos etapas en el Málaga

El técnico ya vio la roja en Ponferrada, ante el Girona y en Antequera, antes del episodio del domingo en Burgos, siempre por protestas al árbitro

Pedro Luis Alonso

Pedro Luis Alonso

Málaga

Lunes, 29 de septiembre 2025, 13:08

Sergio Pellicer es el segundo entrenador con más partidos dirigidos al Málaga en la historia, sólo por detrás de Joaquín Peiró (224). Suma ya 175, ... de los que 167 son de la Liga y ocho de Copa del Rey, pero desgraciadamente, está batiendo registros también en cuanto a expulsiones, porque acumula ya cuatro con la sufrida el domingo en Burgos.

