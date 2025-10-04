Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Rafita, durante un entrenamiento reciente del Málaga. Salvador Salas

Esta es la convocatoria del Málaga para el partido frente al Racing de Santander

La principal novedad de la lista de 21 futbolistas es el joven lateral Rafita, que viaja para suplir la baja en defensa de Galilea; Niño sigue sin estar disponible

Jorge Garrido

Jorge Garrido

Málaga

Sábado, 4 de octubre 2025, 18:52

Comenta

El Málaga puso rumbo a Santander, poco después de ejercitarse por última vez antes del partido del domingo frente al Racing (18.30 horas, El ... Sardinero). Ahogado por el alto número de bajas, que asciende a nueve futbolistas para este crucial choque, Pellicer, que no podrá sentarse en el banquillo cántabro por su expulsión en Burgos, citó a 21 futbolistas (cuatro menos del máximo permitido).

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Condenan a una comunidad a indemnizar con más de un millón de euros a un vecino que cayó en la escalera y sufrió daño cerebral
  2. 2 Muere el joven tiroteado en la terraza de una cafetería de Marbella
  3. 3 Muere tras chocar su coche con un árbol y salir ardiendo en Antequera
  4. 4 Un hombre de 84 años mata a puñaladas a su mujer, de 83, en Marbella
  5. 5 Málaga, una de las provincias en las que a más mujeres hay que llamar tras el cribado de mama
  6. 6 Luto en el mundo de la cultura: fallece la artista malagueña Adelfa Soto a los 88 años
  7. 7

    Miguel Herrán, el malagueño que triunfa en Instagram y en el cine: «Tengo claro quién soy»
  8. 8

    Hamás acepta liberar a todos los rehenes pero pide «negociar los detalles»
  9. 9 San Diego Comic-Con Málaga responde a los fans: «Lo que no salió bien no volverá a suceder»
  10. 10 Devuelven a una clienta víctima de un fraude los más de 8.000 euros que le estafaron

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Esta es la convocatoria del Málaga para el partido frente al Racing de Santander

Esta es la convocatoria del Málaga para el partido frente al Racing de Santander