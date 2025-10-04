Esta es la convocatoria del Málaga para el partido frente al Racing de Santander

El Málaga puso rumbo a Santander, poco después de ejercitarse por última vez antes del partido del domingo frente al Racing (18.30 horas, El ... Sardinero). Ahogado por el alto número de bajas, que asciende a nueve futbolistas para este crucial choque, Pellicer, que no podrá sentarse en el banquillo cántabro por su expulsión en Burgos, citó a 21 futbolistas (cuatro menos del máximo permitido).

La principal novedad en la convocatoria es la inclusión de Rafita, ante la ausencia en la línea defensiva de Galilea, que fue expulsado en el descuento el pasado fin de semana. El lateral malagueño se ha entrenado e incluso ha ido convocado anteriormente con el primer equipo, pero todavía no ha debutado con el Málaga. En principio no saldrá desde el inicio en Santander, pero con la necesidad que hay de mover el árbol esto no se puede descartar. Recio fue titular en su debut en El Alcoraz hace bien poco.

El único futbolista que podía recuperar Pellicer para este choque era Niño, que después de forzar para jugar contra el Cádiz (se marchó a la media hora de juego), no estuvo disponible frente al Burgos y tampoco lo estará para este compromiso, ya que no se entrenó con el grupo en toda la semana. Sí que se espera que vuelva para el próximo partido, frente al Deportivo.

De esta forma, la convocatoria del Málaga para el partido frente al Racing está compuesta por Alfonso Herrero y Carlos López en la portería; Gabilondo, Rafita, Murillo, Montero, Recio, Dani Sánchez y Víctor en defensa; Juanpe, Brasanac, Dani Lorenzo, Dotor, Rafa y Aarón Ochoa como centrocampistas; Larrubia, Haita, Dorrio y Lobete como extremos y Chupete y Jauregi como delanteros.