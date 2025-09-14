Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Dotor pugna con Pulido e Íñigo Peña, en el Huesca-Málaga del sábado. AGENCIA LOF

Así está la clasificación del Málaga tras la jornada

El equipo pierde cuatro posiciones en la tabla después de su derrota por la mínima en El Alcoraz después de la quinta semana de competición

Pedro Luis Alonso

Pedro Luis Alonso

Málaga

Domingo, 14 de septiembre 2025, 22:54

Son sólo cinco las jornadas ligueras que se llevan disputadas en Segunda, de forma que una victoria o una derrota aún puede conducir a un ... equipo a importantes saltos en la clasificación, como le ha sucedido al Málaga, ahora décimo después de perder el sábado en el periodo añadido en Huesca (1-0). El cuadro de Martiricos, que hace días estaba en zona de 'play-off' de ascenso, cuatro años después, ahora es décimo.

