Así está la clasificación del Málaga tras la jornada

Son sólo cinco las jornadas ligueras que se llevan disputadas en Segunda, de forma que una victoria o una derrota aún puede conducir a un ... equipo a importantes saltos en la clasificación, como le ha sucedido al Málaga, ahora décimo después de perder el sábado en el periodo añadido en Huesca (1-0). El cuadro de Martiricos, que hace días estaba en zona de 'play-off' de ascenso, cuatro años después, ahora es décimo.

Las huestes de Pellicer se han visto superadas por el Andorra (3-1 al Córdoba), el Burgos (2-3 en Gijón) y Las Palmas (2-1 a la Real Sociedad B), además del Burgos. En todo caso, el Málaga, con 8 puntos en su haber, está a sólo cuatro puntos del liderato del Racing (sorprendido este domingo por la Cultural, con un 2-4), a tres de plazas de ascenso directo y a dos de las de fase de ascenso.

En cambio, si se mira hacia abajo, el equipo tiene seis de margen sobre la zona de descenso, con el Zaragoza como referencia, al ser decimonoveno, pero el cuadro maño recibe esta noche (20.30 horas) al Albacete, en el cierre de la jornada, y el listón de la salvación se quedará obligatoriamente en tres o cuatro puntos, más cerca.

El calendario amenaza más sombrío para el Málaga, con cinco próximas citas exigentes: el derbi en La Rosaleda ante el Cádiz este domingo (18.30), la visita al Burgos (domingo 28, a las 16.15), en Santander ante el Racing (domingo 5 de octubre, a las 18.30), cita en casa ante el Deportivo (domingo 12, a las 21.00), y el examen en Leganés (sin fecha, pero en el fin de semana del 18 y 19 de octubre).