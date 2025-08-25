¿De dónde viene la 'chilena'?

Será seguramente el gol del fin de semana en España. El malaguista Rafa ejecuto a la Real Sociedad B este domingo (1-0) con un ... tanto de 'chilena' que ha copado redes sociales y resumenes televisivos. Cuando este tipo de remates acaban en gol resultan muy estéticos, y emuló la proeza de Baptista hace catorce años (el 1 de octubre de 2011), con su decisivo tanto al Getafe (3-2).

La chilena es una acrobacia en la que el jugador, mientras está en el aire, contacta el balón. Reclina su espalda hacia atrás, se impulsa con una pierna mientras la otra está más arriba, baja la pierna que está más alta y coloca la otra sobre la cabeza, con el objetivo de golpear la pelota, sin que su espalda toque el suelo.

Pero, ¿dónde surge la chilena? ¿Quién comenzó a patentarla? Todas las fuentes aluden al futbolista vasco Ramón Unzaga, luego nacionalizado por este país sudamericano. Se trataba de un deportista multifacético, que en 1906, con 14 años, desembarcó en Chile y que, además del fútbol, practicaba atletismo, ciclismo, natación y waterpolo.

Esa habilidad y coordinación de movimientos al dominar tantas disciplinas o, quizás inspirado por el 'estilo tijera' del salto de altura le llevó a usar la 'chilena' en el fútbol como recurso defensivo el 16 de enero de 1914 en el Estadio El Morro de Talcahuano. Este hecho fue reseñado por el periodista y escritor uruguayo Eduardo Galeano en su libro 'El fútbol a sol y sombra' (1995).

Ampliar Ramón Unzaga.

Inicialmente, esta pirueta fue nombrada 'chorera' en Talcahuano, en alusión a la 'Escuela chorera', la selección de fútbol de dicho puerto, mientras que Unzaga se refería a ella como 'salto de lujo' o 'mi jugada'. Ya como capitán de la selección chilena, con la que participó en dos Campeonatos Sudamericanos (precedentes de la actual Copa América), todo tomó otra dimensión en Buenos Aires (Argentina) en julio de 1916, y en Viña del Mar (Chile) en septiembre de 1920.

Unzaga realizó frecuentemente esta pirueta que la prensa argentina llamó 'chilena' ya el 2 de julio de 1916, durante el partido inaugural de la primera edición entre Chile y Uruguay en el Estadio GEBA, y la prensa uruguaya denominó 'trizaga'. Era habitual verle ejecutar varias chilenas en los partidos. Hay actualmente una estatua en recuerdo de Unzaga en Talcahuano, cerca del Estadio Ramón Unzaga. Este murió a los 31 años de un ataque al corazón.

En la historia del fútbol ha habido buenos especialistas en la ejecución de 'chilenas' y quizás uno de los más recordados es el mexicano Hugo Sánchez, pero ha habido ejecuciones muy recordadas de Ibrahimovic, Rivaldo, Cristiano Ronaldo o Ronaldinho, por citar algunos. En el malaguismo se acuerdan sobre todo de dos nombres, los de Baptista y Rafa, aunque también Dely Valdés y Edgar, en remates menos limpios y perfectos marcaron de esta manera. La técnica de la 'chilena', además, es muy corriente en el fútbol-playa.