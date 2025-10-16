La camiseta del gol de Alfonso Herrero, expuesta en Madrid

El guardameta del Málaga Alfonso Herrero ha donado a Legends, el museo de LaLiga, situado en el Centro de Madrid, la camiseta que vistió el ... 12 de mayo de 2024, en el encuentro de Primera RFEF en San Fernando en el que marcó un gol decisivo en el minuto 93, a la salida de un córner, que supuso el empate (1-1) y un punto de inflexión en la trayectoria del equipo, que luego desembocó en los 'play-off' y el ascenso a Segunda.

En el acto de entrega estuvieron presentes la CEO de Legends, Daphne Villegas; el director general del Málaga, Kike Pérez, y el propio Alfonso Herrero. «Contar con una pieza tan importante para el Málaga nos llena de orgullo y esperamos que los aficionados blanquiazules que pasen por Legends disfruten de ella y recuerden aquel momento tan mágico», manifestó Villegas.

«Para el club es un honor que una pieza tan especial forme parte de Legends Este gesto reconoce la historia reciente del Málaga y el compromiso de quienes la construyen día a día», consideró por su parte Kike Pérez, y Alfonso Herrero recordó que «fue un momento muy emotivo, uno de esos instantes que quedan grabados para siempre. Me hace mucha ilusión que mi camiseta esté en Legends y que los aficionados puedan revivirlo».

La camiseta de Alfonso Herrero se ha expuesto en el 'hall' de Legends desde este jueves. El museo es un proyecto que integra el patrimonio del fútbol mundial más importante de la historia, con más de 5.000 piezas de todas las competiciones internacionales desde hace más de 100 años, entre ellas las de UEFA, FIFA, CONMEBOL o Juegos Olímpicos, así como competiciones nacionales como LALIGA.