Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Alfonso Herrero, con la camiseta que ha cedido. SUR

La camiseta del gol de Alfonso Herrero, expuesta en Madrid

Legends, el museo de fútbol de LaLiga, tiene ya a la vista de todos los aficionados en la capital la prenda con la que el portero marcó un tanto clave en San Fernando en la temporada de Primera RFEF

SUR

Málaga

Jueves, 16 de octubre 2025, 19:38

Comenta

El guardameta del Málaga Alfonso Herrero ha donado a Legends, el museo de LaLiga, situado en el Centro de Madrid, la camiseta que vistió el ... 12 de mayo de 2024, en el encuentro de Primera RFEF en San Fernando en el que marcó un gol decisivo en el minuto 93, a la salida de un córner, que supuso el empate (1-1) y un punto de inflexión en la trayectoria del equipo, que luego desembocó en los 'play-off' y el ascenso a Segunda.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Revés judicial para el Ayuntamiento de Málaga: una sentencia lo aboca a mantener zonas verdes públicas que costean los vecinos
  2. 2 Marihuana a las puertas de La Rosaleda: el narco atrapado en el atasco del fútbol tras la victoria del Málaga
  3. 3 El restaurante La Cosmopolita cierra tras 15 años como referente en Málaga
  4. 4 Vende las joyas de la anciana a la que cuida en Málaga e intenta tirarse por la ventana cuando su familia la descubre
  5. 5 Una niña de 6 años deambuló por el campo para alertar de que sus padres habían muerto en Coín
  6. 6 Alameda se paraliza ante el desahucio de Fran Custodio, un vecino de 64 años con un 94% de discapacidad
  7. 7 Otra jornada de caos de tráfico en la zona Este con atascos de diez kilómetros en La Cala del Moral
  8. 8 La lluvia irrumpe en Málaga: más chubascos y tormentas hasta el mediodía en estas zonas
  9. 9 Muere un obrero de 25 años al quedar sepultado cuando cavaba una zanja junto a una casa en Alcaucín
  10. 10 Apuñalamiento en Palma-Palmilla: evacúan a un hombre de 45 años al Hospital Regional de Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur La camiseta del gol de Alfonso Herrero, expuesta en Madrid

La camiseta del gol de Alfonso Herrero, expuesta en Madrid