Cambios tardíos, síntoma de un problema en el Málaga

El Málaga acudió al Carlos Tartiere con seis ausencias obligadas (los lesionados Dani Lorenzo, Haitam y Ramón, y los sancionados Izan Merino, Juanpe y Gabilondo), ... y el peso de tantas bajas, tres de ellos medios centro, pudo notarse en la gestión de los cambios, los segundos más tardíos de toda la temporada. Únicamente en el 1-0 ante el Eibar, en la duodécima jornada, hubo que esperar al menos 70 minutos para ver sustituciones.

En la cita de ayer, sin embargo, pudo sorprender más la gestión de Pellicer, porque el desarrollo del segundo tiempo no estaba siendo como el del primero, y por fin estaban llegando las ocasiones en las dos áreas, en especial en torno a la portería defendida por Alfonso Herrero, con Hassan y Chaira con opciones de correr y síntomas de desorden defensivo. Tanto que de alguna forma sorprendió que el primer relevo fuese ya en el minuto 70, el de Kevin por Antoñito. Cuatro después llegó el primer gol del Oviedo, obra de Colombatto.

Es probable que Pellicer no hallase soluciones muy claras en el banquillo para resolver los problemas defensivos en el equipo. Disponía de muchas opciones para cambiar a los cuatro jugadores más ofensivos, pero no en otras demarcaciones. Así, entre los medios centro, si prescindía de Manu Molina o Luismi era para hacer debutar este curso a Rafa (su bautizo en Segunda fue hace dos años casi) o colocar a Sangalli, que ha jugado 79 minutos en lo que va de segunda vuelta. Proceder a quitar central por central no es una solución muy normal, máxime si como sucedía ninguno estaba amonestado, y entre los laterales estaba la posibilidad de cambiar a Víctor García por Dani Sánchez o forzar el estreno de Rafita en la banda derecha (al final Pellicer eligió a Ochoa como medio centro unos minutos).

En definitiva, pocas combinaciones, más allá de un improbable cambio de sistema (cerrar con cinco defensas), pero el Málaga del segundo tiempo nada tuvo que ver con el del primero. El choque se abrió, pero para sufrimiento de Alfonso Herrero y de los aficionados malaguistas. Curiosamente, el único tanto llegó en un centro atrás de Kevin y una definición de Dioni, dos de los recién entrados al campo, pero al equipo le empiezan a pesar las bajas, la temporada y el bajo momento de forma de muchos jugadores.